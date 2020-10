Brasil Prefeitura do Rio libera shows, casamentos e formaturas com capacidade de público reduzida

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

As medidas foram anunciadas pela prefeitura da capital fluminense Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As medidas foram anunciadas pela prefeitura da capital fluminense. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Fase 6B do plano de retomada das atividades econômicas no Rio, já em vigor na capital fluminense, liberou eventos em áreas abertas, shows e festas em locais fechados — tudo com restrição de lotação.

Assim, casamentos, bodas, aniversários, formaturas, confraternizações, coquetéis, inaugurações, lançamentos, cerimônias oficiais e diplomáticas podem acontecer, mas com um terço da capacidade de público.

“Shows e eventos com reserva de lugar poderão abrir, respeitando o espaçamento”, afirmou Flávio Graça, superintendente da Vigilância Sanitária.

As medidas foram anunciadas nesta quinta-feira (1º) pela prefeitura do Rio. Os cinemas, liberados na fase 6A, já voltaram a funcionar.

“Na questão dos bares e restaurantes, continuamos com algumas restrições, mas será permitido ter música ao vivo, sem pista de dança”, destacou Graça. Self-service, por exemplo, segue proibido.

Ainda segundo Graça, estão liberados lonas, circos e feiras culturais, “com o cumprimento das regras de ouro, sem ultrapassar a regra de 4 m² por pessoa”.

Escolas privadas liberadas

Na quarta (30), a Justiça autorizou a volta às aulas presenciais nos colégios particulares do município. Ainda não há uma definição para as escolas públicas, segundo a prefeitura.

“Estamos fazendo pesquisas a cada 15 dias. A maioria dos pais não quer que os filhos voltem para a escola. 60% não querem e 40% querem”, disse o prefeito Marcelo Crivella. Praias A ocupação das areias das praias, segundo o prefeito, permanece proibida. “A orientação é: toma banho, nada e volta para casa. Não aconselhamos aglomeração nas praias e nos bares, são a nossa maior preocupação”, disse Crivella.

