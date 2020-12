Porto Alegre Prefeitura entrega obras de qualificação da Praça São Geraldo, na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Praça localiza-se na avenida Ceará, no bairro São Geraldo Foto: Sérgio Louruz/PMPA Praça localiza-se na avenida Ceará, no bairro São Geraldo. (Foto: Sérgio Louruz/PMPA) Foto: Sérgio Louruz/PMPA

Foram concluídas as obras que qualificam toda a extensão da Praça São Geraldo, localizada na avenida Ceará, na Zona Norte de Porto Alegre.

Estimadas em R$ 787,8 mil, as obras foram executadas pela empresa RSVB Engenharia Ltda. e incluíram a execução de 702 m² de pavimentos internos e externos em concreto, de oito rampas de acessibilidade, de piso podotátil (piso diferenciado com textura e cor, perceptível às pessoas com deficiência visual) no passeio externo da praça e conserto de 20 m² de passeio externo, em blocos retangulares de concreto.

A área verde recebeu também quadras teladas de futebol society e de beach tennis, pergolado em madeira itaúba, bancos com e sem encosto e aparelhos de ginástica. Já o espaço de recanto infantil possui gangorra, ponte de correntes, escorregador, estação metálica multi, gira-gira e gangorra dupla, além de 263 m² de piso emborrachado. O projeto da praça e a fiscalização das obras foram realizados pela equipe técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade.

“Revitalizar nossas áreas verdes nos permite incentivar a prática esportiva e oferecer estrutura de lazer. Ainda que o momento exija muita cautela na socialização, é um importante legado que fica para a cidade”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

