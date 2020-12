Porto Alegre Porto Alegre atualiza o plano de contingência da dengue, zika e chikungunya

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

O objetivo é evitar a ocorrência de óbitos, prevenir e controlar processos epidêmicos Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre atualizou o Plano de Contingência da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, que tem como objetivo evitar a ocorrência de óbitos, além de prevenir e controlar processos epidêmicos.

O documento define as ações a serem implantadas ou intensificadas no cotidiano dos serviços de saúde e a organização necessária para atender a situações de emergência, caso ocorram.

Para reduzir a letalidade das doenças, o plano destaca orientações de assistência adequada ao paciente, além de ações de prevenção e controle, fortalecendo a articulação das diferentes áreas e serviços. Também é necessário o reconhecimento oportuno dos casos suspeitos, o tratamento do paciente conforme protocolo clínico do Ministério da Saúde e a organização da rede de serviços de saúde.

O documento apresenta ainda dados epidemiológicos do município e ações específicas a serem implementadas em quatro níveis de resposta, de zero a três. O conteúdo está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde e na Biblioteca da Atenção Primária à Saúde.

Até outubro, Porto Alegre contabilizava 150 casos notificados de dengue, dos quais 40 importados e seis autóctones (quando a doença é contraída no município). Foram notificados ainda três casos de zika e dez de chikungunya, um deles importado.

