Saúde Primeiras doses da vacina da AstraZeneca estarão disponíveis em fevereiro no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A informação foi dada pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Foto: Divulgação A informação foi dada pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

As primeiras doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca estarão disponíveis em fevereiro no Brasil.

Em audiência pública na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (22), a presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Nísia Trindade, disse que, pelo calendário programado, nas semanas de 8 a 12 de fevereiro e de 15 a 19 de fevereiro serão entregues 1 milhão de doses. A partir da terceira semana, de 22 a 26 de fevereiro, serão produzidas 700 mil doses diárias da vacina, totalizando 3,5 milhões de doses por semana.

A programação, no entanto, dependerá do registro do imunizante na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Na mesma audiência, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse que, além da vacina da AstraZeneca, as negociações do Brasil com a Pfizer estão avançadas e o contrato já em processo de finalização.

Em parceria com o laboratório alemão BioNtech, a Pfizer produziu a primeira vacina aprovada internacionalmente contra a Covid-19. Outro contrato também adiantado, segundo o Ministério da Saúde, é com o Instituto Butantan para 46 milhões de doses da CoronaVac.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde