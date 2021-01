Porto Alegre Prefeitura estuda reativação de 100 leitos de UTI em Porto Alegre para tratamento de Covid-19

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Medida busca garantir atenção completa para casos complexos que possam ocorrer após o período das festas de fim de ano. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Medida busca garantir atenção completa para casos complexos que possam ocorrer após o período das festas de fim de ano. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

O secretário Municipal de Saúde, Mauro Sparta, anunciou nesta quarta-feira (6) a possibilidade de ativação de mais de 100 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) para atendimento de casos de Covid-19 na Capital. A medida ocorre após reunião com representantes da Secretaria Estadual de Saúde, realizada nessa terça-feira, 5. Segundo Sparta, a medida visa a garantir atenção completa para casos complexos que possam ocorrer após o período das festas de fim de ano.

“Nestes dois dias, analisamos todas as informações disponíveis e realizamos reuniões com representantes de hospitais para avaliar a possibilidade de ativação destes leitos no curto prazo”, afirmou Sparta. Devem ser reabilitados leitos hospitalares que haviam sido direcionados para atendimento de outras enfermidades no período em que a taxa de ocupação de UTIs por coronavírus esteve em menor nível.

Sparta declarou que todos os esforços estão sendo direcionados para que a rede de saúde do município esteja preparada se houver qualquer aumento no número de casos. Observa, no entanto, que a secretaria segue acompanhando os dados e, nos últimos dias, a tendência foi de queda.

Na manhã desta quarta, o dashboard de monitoramento de UTIs de Porto Alegre, uma ferramenta de gerenciamento de informações, aponta 283 pacientes confirmados com coronavírus ocupando leitos de UTI. O número é o menor dos últimos 30 dias.

Uso de máscaras no transporte público continua

A Prefeitura de Porto Alegre esclarece que a alteração na obrigatoriedade do uso de máscara no transporte coletivo se dá apenas para passageiros com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, mediante declaração médica, conforme descrito na íntegra Decreto nº 20.890, de 5 de janeiro de 2021.

A regra se aplica ainda a crianças com menos de 3 anos de idade e já existe na legislação federal e estadual. A obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte coletivo continua para os demais usuários.

Gogestão

Em reunião com o governador do Estado, Eduardo Leite, e prefeitos da Região Metropolitana, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, confirmou que a Capital passará a adotar o sistema de cogestão regional, no qual grupos de municípios podem adotar protocolos próprios no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Juntamente com Alvorada, Viamão, Glorinha e Cachoeirinha, que fazem parte da Região 10, Porto Alegre poderá adotar critérios mais flexíveis, desde que não menos rígidos do que os da cor da bandeira precedente.

