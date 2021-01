Porto Alegre Volta às aulas nas escolas privadas de Porto Alegre é tema de reunião na prefeitura

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Secretários Cassio Trogildo (C) e Renato Ramalho receberam representantes de instituições de educação infantil. Foto: Alex Rocha/PMPA Secretários Cassio Trogildo (C) e Renato Ramalho receberam representantes de instituições de educação infantil. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Representantes de instituições privadas de educação infantil estiveram reunidos em audiência, na tarde desta quarta-feira (6) com os secretários de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, e extraordinário de enfrentamento à Covid-19, Renato Ramalho. Solicitada pela vereadora Cláudia Araújo, também presente, a reunião teve por propósito elucidar as dúvidas relativas à volta às aulas desses estabelecimentos, que estavam fechados desde março de 2020, por causa da pandemia do coronavírus.

Na reunião – que contou com as presenças de Gabriela Bueno, José André Pacheco e Silvana Lima Stefani, respectivamente donos das escolas Crescendo Feliz, Serelepe e Igorzinho -, Trogildo destacou que o diálogo para combater a pandemia, enfatizando a importância de todos os setores da sociedade, é a principal ação nesse momento. “As ações que visam a enfrentar essa pandemia terão mais força se setor público e privado estiverem alinhados.”

O secretário Renato Ramalho disse que essa interlocução é fundamental para o sucesso do combate ao coronavírus. “É importante harmonizarmos, ouvindo propostas, estando em conformidade com o que diz o decreto municipal”, enfatizou, referindo-se ao Decreto 20.889, assinado pelo prefeito Sebastião Melo, que uniformiza as regras municipais e estaduais.

O secretário extraordinário afirmou, ainda, que o decreto não acaba com o risco, mas afasta as divergências jurídicas entre Município e Estado, facilitando a fiscalização. O encontro aconteceu na Secretaria de Governança Local, no Paço Municipal.

