Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

EPTC implantará semáforos para garantir a segurança no cruzamento com a rua Germano Petersen Júnior. Foto: EPTC/PMPA EPTC implantará semáforos para garantir a segurança no cruzamento com a rua Germano Petersen Júnior. (Foto: EPTC/PMPA) Foto: EPTC/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa alterações no trânsito na região da avenida Cristóvão Colombo, bairro Higienópolis, a partir desta sexta-feira (8), às 9h. A principal mudança será a implantação de um conjunto semafórico para garantir a segurança no cruzamento com a rua Germano Petersen Júnior, que terá sentido único no trecho a partir da rua Marquês do Pombal em direção à Cristóvão Colombo. O aplicativo Waze será atualizado com as informações oficiais da EPTC.

“A alteração atende uma solicitação da comunidade local, que também será beneficiada com uma nova sinalização, além da implantação de quatro novas travessias de pedestres”, afirma Marcelo Hansen, diretor técnico da EPTC. Esta é uma etapa complementar do projeto de liberação do fluxo de veículos na trincheira da avenida Cristóvão Colombo.

Contramão

Os motoristas que trafegam no sentido bairro-Centro pela avenida Cristóvão Colombo não poderão mais acessar à esquerda na Germano Petersen Júnior, que estará na contramão. No sentido inverso da Cristóvão Colombo, Centro-bairro, não serão permitidas conversões em ambas as direções da rua Germano Petersen Júnior.

A EPTC vai monitorar a alteração e as informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.

