Porto Alegre Prefeitura faz operações de limpeza contra coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Trabalhos são realizados desde o início da semana. Foto: Luciano Lanes/PMPA Trabalhos são realizados desde o início da semana. (Foto: Luciano Lanes/PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

Com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia de coronavírus, profissionais da SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), através do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), realizam, desde o início desta semana, operações especiais de limpeza e desinfecção de paradas de ônibus, sanitários públicos, entre outros espaços de grande circulação de pessoas na Capital.

“Este é um trabalho inicial que será intensificado ao longo dos próximos dias com foco em paradas de ônibus de grande circulação e sanitários públicos. Deve-se frisar, contudo, que é uma ação paliativa. Recomendamos às pessoas que, quando for possível, evitem tocar em grades, corrimões e outros itens do mobiliário urbano neste período de cuidados redobrados com relação ao coronavírus”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário.

