Prefeitura firma parceria com Hospital de Alvorada para ampliação de 21 novos leitos de enfermaria para a Covid-19

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Alvorada poderá concentrar parte dos seus pacientes internados, desafogando o sistema de Saúde em Porto Alegre

O município de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, ampliará por três meses, 21 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o atendimento de pacientes diagnosticados como casos de média complexidade do Covid-19 no Hospital de Alvorada.

Este projeto vem sendo discutido entre a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do Hospital desde Maio, e devido ao número crescentes de casos, a grande maioria necessitando de internação, a Prefeitura Municipal firmou esta parceria para custear com recursos próprios estes novos leitos.

De acordo com a Secretária de Saúde Neuza Abruzzi, Alvorada poderá concentrar parte dos seus pacientes internados, desafogando o sistema de Saúde em Porto Alegre. A estrutura do Hospital de Alvorada está atendendo atualmente apenas com seis leitos de UTI, para Covid- 19.

O Hospital de Alvorada vem promovendo adequações na sua estrutura física, atendendo pacientes em leitos adaptados contando com todos os equipamentos necessários, incluindo respiradores equipados com monitores.

Segundo dados da SES (Secretaria Estadual de Saúde), os Hospitais Conceição, Santa Casa e Clínicas, estão recebendo pacientes de Alvorada em seus leitos de Unidade de Tratamento Intensivo, representando 12% do total de leitos de UTI disponíveis para tratamento da Covid-19.

O diretor-presidente do Grupo Hospital Conceição Cláudio Oliveira, afirmou que Alvorada é o segundo município com maior taxa de atendimento, atrás apenas de Porto Alegre.

De acordo com o prefeito José Arno Appolo do Amaral, os leitos serão cadastrados no sistema do Ministério da Saúde, e a habilitação já está sendo encaminhada pela Secretária Neuza Abruzzi.

“Estamos buscando agilizar esse processo para que esses leitos estejam disponíveis o quanto antes. O investimento em estruturas como estes leitos de UTI proporciona uma melhoria real e imediata para nossos cidadãos que precisam de tratamento para casos mais graves de coronavírus”, destacou Appolo.

