Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Previsão é de que o trânsito seja liberado no início da tarde desta terça-feira

Um carro bateu e derrubou um poste no final da madrugada desta terça-feira (14) no bairro Medianeira, na Zona Sul de Porto Alegre. O acidente ocorreu por volta das 4h15min na Avenida Oscar Pereira, próximo à esquina com a Avenida Niterói.

O motorista estava sozinho em um Citröen Xsara prata e foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro. Ele estava consciente. Não se sabe o que causou o acidente. O poste ficou caído na via e provoca bloqueio total no trânsito nesta manhã. O desvio é feito pelas avenidas Niterói e Cascatinha, no sentido bairro-Centro, e pela Avenida Oscar Schneider, no sentido Centro-bairro.

Devido ao acidente, a região está sem luz. De acordo com a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), 800 clientes estão sem energia elétrica. A previsão é de que a troca do poste ocorra até o início da tarde desta terça-feira.

