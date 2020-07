Rio Grande do Sul São Leopoldo publicará novo decreto após pedido por flexibilização de empresários

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A ação ocorre após uma reunião realizada com representantes de algumas entidades de setores empresarias do município Foto: Thales Ferreira/PMSL A ação ocorre após uma reunião realizada com representantes de algumas entidades de setores empresarias do município. (Foto: Thales Ferreira /PMSL) Foto: Thales Ferreira/PMSL

A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, publicará um novo decreto de calamidade pública, nesta terça-feira (14) que passa a vigorar a partir de quarta-feira (15). A ação ocorre após uma reunião realizada com representantes de algumas entidades de setores empresarias do município. O grupo novamente fez protesto como forma de pedir mais flexibilização na cidade e teve a solicitação atendida.

A partir do novo texto será liberado o funcionamento de academias, barbearias e salões de beleza de acordo com os protocolos e limites de atendimento conforme a bandeira vermelha do Governo do Estado diante da pandemia da Covid-19, entre outras alterações.

Uma reunião também foi agendada para a sexta-feira (17), com representantes de entidades do comércio como Sindilojas, Acist e CDL já que as instituições também apresentaram as ponderações.

Os empresários ouviram dos representantes da gestão municipal a situação do avanço da pandemia, onde a quantidade de pessoas com o vírus ativo ainda é de 251, além da necessidade de criação de um comitê permanente de acompanhamento da situação que envolva representantes do governo, mas também da das entidades e setores comerciais para um diálogo sobre as condições sanitárias e as possibilidades de flexibilização.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul