Porto Alegre Prefeitura homologa proposta para gestão da Unidade de Saúde Animal Victória

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Contratualização terá duração de um ano. Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo Contratualização terá duração de um ano. (Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo) Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo

A prefeitura homologou nesta segunda-feira (14), a proposta da Anclivepa-SP (Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais) para o gerenciamento da Usav (Unidade de Saúde Animal Victória), da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade). O edital foi publicado em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre). Este novo modelo de gestão permitirá a ampliação de serviços veterinários, atualmente restritos a 35% da capacidade da estrutura, aprimorando ações no controle populacional de cães e gatos, por meio da esterilização cirúrgica.

A contratualização terá vigência de um ano, a contar da assinatura do termo de parceria prevista para os próximos dias, e investimento de R$ 3,1 milhões do Município, com repasses mensais para as despesas operacionais dos serviços efetivamente prestados, devidamente comprovados e apresentados em relatório, sem que ultrapassem o valor mensal de R$ 262.927,50.

Especialidades

A partir da entrada em vigor do Termo de Colaboração, a prefeitura passará a oferecer especialidades clínicas, cirurgias ortopédicas, exames diagnóstico, exames de imagem, sorologia FIV e FeLV e aplicação de quimioterapia.

Adoção e mutirões

A contratualização inclui ainda a gestão do Abrigo Temporário e das atividades do programa “Me Adota?”. O projeto também prevê a realização de consultas em locais carentes, por meio de mutirões, a ampliação doo público alvo para atendimento gratuito aos tutores com renda familiar até três salários mínimos e a abertura dos serviços da Usav para particulares, mediante pagamento.

Serviços

Em função dos cuidados contra o coronavírus, os atendimentos permanecem sendo solicitados via 156, evitando aglomeração de pessoas na recepção da Usav. As adoções de animais ocorrem nos horários das 9h às 12h e de 13h30 às 16h, mediante prévio agendamento por meio do telefone (51) 3289-8920.

