Política Sebastião Melo é escolhido candidato do MDB à Prefeitura de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ricardo Gomes, do DEM, será o vice de Melo, do MDB. Foto: Galileu Oldenburg/Divulgação Ricardo Gomes, do DEM, será o vice de Melo, do MDB. (Foto: Galileu Oldenburg/Divulgação) Foto: Galileu Oldenburg/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi oficializada nesta segunda-feira (14) a candidatura do deputado estadual Sebastião Melo à prefeitura de Porto Alegre. A convenção municipal do MDB da Capital, realizada de forma virtual pelo aplicativo Zoom, homologou a coligação Estamos Juntos Porto Alegre com a união dos partidos MDB, Democratas, Cidadania, Solidariedade, PRTB e Democracia Cristã. A chapa majoritária, composta por Melo e Ricardo Gomes (DEM) foi aprovada por unanimidade com os votos de 97 convencionais.

O presidente do MDB-RS, Alceu Moreira, participou da convenção online e destacou a importância do diálogo na construção da coligação. Os ex-senadores Pedro Simon (também ex-governador) e José Fogaça (ex-prefeito de Porto Alegre) também participaram da convenção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política