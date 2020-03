Porto Alegre Prefeitura informa sobre prevenção ao coronavírus nos ônibus

27 de março de 2020

A Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza cartazes com dicas e orientações sobre a prevenção ao coronavírus nos prédios públicos, postos de saúde e no transporte coletivo. O conteúdo sobre a pandemia e como evitar o contágio também está sendo divulgado nas redes sociais do poder municipal. A campanha reforça a orientação de isolamento como a melhor forma de evitar o vírus e a superlotação dos serviços de saúde. Ainda informa a população sobre como proceder em caso de detecção dos principais sintomas, que são febre, juntamente com tosse e/ou falta de ar. A ação na frota de ônibus da cidade teve início nesta sexta-feira (27).

“As linhas da Carris têm uma abrangência muito ampla na cidade e, assim, a divulgação dessa mensagem alcança muitas pessoas. A atuação na prevenção de contágio pelo vírus é papel de todos, e a empresa faz a sua parte, assumindo essa responsabilidade”, afirma o diretor-presidente da companhia, Cesar Griguc.

A distribuição dos cartazes, que são de autoria do Gabinete de Comunicação Social do prefeito com orientações da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), será realizada também pela Guarda Municipal de Porto Alegre e pelos gestores dos 17 CRIPs (Centros de Relações Institucionais Participativas), com a fixação dos cartazes nas sedes dos centros para informar as comunidades nos bairros.

O que já foi feito

Outras ações realizadas pela companhia foram a distribuição de álcool gel para as tripulações e de orientações de prevenção, com a recomendação da adoção, por motoristas e cobradores, de novas rotinas de cuidados, além do licenciamento temporário dos colaboradores que integram os grupos de risco.

Ainda em atendimento aos decretos municipais em vigência, considerando a essencialidade do transporte público e as excepcionalidades decorrentes da pandemia, a Carris reduziu a frota em circulação, reforçou a limpeza dos ônibus e determinou a operação dos coletivos sempre com as janelas abertas.

