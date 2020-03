Rio Grande do Sul Profissionais da saúde recebem 350 mil unidades de equipamentos de proteção individual

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Parte do material está sendo organizado pela Secretaria da Saúde para distribuição no Estado. Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES Parte do material está sendo organizado pela Secretaria da Saúde para distribuição no Estado. (Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES) Foto: Neusa Jerusalém/Ascom SES

Em transmissão ao vivo na tarde desta sexta-feira (27), o governador Eduardo Leite anunciou que, a partir da próxima segunda-feira (30), serão distribuídas mais de 350 mil peças de equipamentos de proteção individual para os municípios e hospitais de todo o Estado.

São 300 mil luvas descartáveis, 47 mil máscaras cirúrgicas e 16 mil aventais que fazem parte dos 80 mil kits de proteção individual enviados pelo Ministério da Saúde, além da terceira remessa de doses de vacina contra a gripe. Parte deste material já foi entregue a hospitais com UTI, hemocentros e farmácias de medicamentos especiais. A outra parte está sendo organizada para distribuição pela Secretaria da Saúde para as 19 CRS (Coordenadorias Regionais de Saúde), que por sua vez entregarão aos municípios e casas de saúde para a proteção dos profissionais que trabalham no atendimento aos pacientes da Covid-19.

Além desse conjunto de materiais, Leite comunicou que o governo do Estado está em processo de compra de mais 170 mil luvas, 170 mil máscaras e um lote de óculos de proteção. Uma remessa de outras 500 mil máscaras oriundas do Ministério da Saúde também é aguardada pelo Estado. Para limpeza das mãos e dos ambientes, o RS recebeu uma carga de 600 mil litros de álcool em gel que está sendo repassada aos municípios.

A organização do envio dos materiais foi uma das pautas da reunião que Leite realizou durante a manhã com os 27 presidentes das associações regionais de municípios e com a diretoria da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS).

Para ajudar na análise científica do comportamento do vírus no RS, o governador disse ainda que o Estado está iniciando um trabalho de cooperação entre cinco universidades e o Comitê de Análise de Dados do Gabinete de Crise, instituído em decreto para o enfrentamento da Covid-19 no Estado.

“Por iniciativa da Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão), o quadro técnico da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) foi convidado a coordenar um trabalho de pesquisa por amostragem em parceria com o governo do Estado. Hoje fazemos o teste apenas nas pessoas que apresentam sintomas. Com essa pesquisa, semanalmente serão feitas coletas sequenciais para acompanharmos a evolução da contaminação na população gaúcha, observando o percentual por sexo, faixa etária, nível social e região do Estado para entendermos a forma como se dá a contaminação e ajudar na tomada de decisões a partir de dados”, explicou Leite.

Além da UFPel, irão participar do estudo a Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a UFCSPA (Universidade Federal de Ciências da Saúde) , a Ufsm (Universidade Federal de Santa Maria) e a Unipampa (Universidade Federal do Pampa).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário