O número de vagas no albergue provisório Renascer (antigo Felipe Diehl), requisitado pela prefeitura para atender, desde segunda-feira (23), a população em situação de rua durante a pandemia, será de 100 em vez das 175 inicialmente programadas. Decorrente de orientações da Secretaria Municipal de Saúde como medida de prevenção ao coronavírus, a mudança ocorre a partir da noite desta sexta-feira (27), às 19h, horário em que começa o acolhimento. A prefeitura informa que já está em busca de outros locais para garantir o atendimento das pessoas.

Os albergues Renascer e Acolher 1, com atendimento das 19h às 7h, passarão a funcionar a partir de 1º de abril, na modalidade de abrigo, com funcionamento 24h, durante a pandemia da Covid-19. Os serviços de acolhimento seguem rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde quanto às medidas de proteção contra o coronavírus, intensificando a higienização dos espaços.

Na manhã desta sexta-feira a direção da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde visitaram o albergue Renascer, localizado na rua Praça Navegantes, 41, Zona Norte. Constatou-se a necessidade de readequar o número de acolhidos, reduzindo os acessos, a fim de atender as orientações da Saúde, que apontou o espaço mínimo de um metro entre as camas nos quartos coletivos.

A presidente da Fasc, Vera Ponzio, reforça que todos os serviços ofertados para população de rua estão abertos com as devidas restrições e cuidados. Nos Centros Pop e Albergues, a acolhida para acesso aos serviços é realizada em grupos de até dez pessoas por vez.

O serviço de Abordagem Social pode ser acionado pelo 156 ou pelo telefone 3289-4994.

Rede de Serviços (atendimento das 19h às 7h):

Albergue Renascer

Rua Praça Navegantes, 41 – Navegantes

Albergue Acolher 1

Endereço: Rua João Simplício nº 38, Vila Jardim

Albergue Acolher 2

Endereço: Rua 7 de Abril, n º 315, bairro Floresta

Albergue Dias da Cruz

Endereço: Avenida Azenha, 366 – Bairro Azenha

Características dos serviços:

Albergue: Das 19h às 7h – Oferta de pernoite, cuidados de higiene e alimentação, bem como encaminhamentos para serviços da rede socioassistencial e demais políticas públicas.

Abrigo – Atendimento 24h – Oferta de atendimento integral. Oferece condições de estadia, alimentação, higiene, para acolher pessoas em situação de rua.

Centro POP – das 8h às 12h / 13h às 17h – atendimento social para pessoas em situação de rua durante o período diurno, propondo aos usuários alternativas de enfrentamento à situação de rua e encaminhamentos junto à rede de serviços. Nos locais as pessoas podem lavar suas roupas e recebem lanche na parte da manhã e da tarde.

