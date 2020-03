Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem 195 casos confirmados de coronavírus

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

São 45 municípios com casos confirmados, com maior incidência na Região Metropolitana. Foto: Reprodução São 45 municípios com casos confirmados, com maior incidência na Região Metropolitana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul tem 195 casos de coronavírus confirmados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde). São 45 municípios com casos confirmados, a maior parte deles na Capital. Segundo a SES, são 107 em Porto Alegre, enquanto no levantamento da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) são 115.

Há dois óbitos registrados, um de uma idosa de 91 anos e outro, registrado na noite de quinta-feira, de um idoso de 88 anos.

Confira os 45 municípios com casos registrados:

Município de Residência-Total de casos

Alvorada 2

Anta Gorda 2

Bagé 9

Bento Gonçalves 2

Cachoeira do Sul 1

Campo Bom 2

Canoas 7

Capão da Canoa 2

Carlos Barbosa 1

Caxias do Sul 6

Cerro Grande do Sul 1

Charqueadas 1

Cruzeiro do Sul 1

Dois Irmãos 1

Dom Pedrito 1

Eldorado do Sul 1

Erechim 3

Estância Velha 2

Estrela 1

Farroupilha 1

Garibaldi 1

Gravataí 1

Ivoti 2

Lajeado 5

Marau 1

Nova Palma 1

Osório 1

Paraí 1

Passo Fundo 1

Pelotas 2

Piratini 1

Porto Alegre 107

Rio Grande 2

Rolante 1

Santa Maria 2

Santa Rosa 1

Santana do Livramento 4

Santiago 1

Santo Antonio da Patrulha 1

São Leopoldo 2

Sapiranga 1

Serafina Correa 3

Taquara 1

Torres 6

Viamão 1

Total: 197

Defesa Civil recebe doações

A Defesa Civil Estadual está recebendo doações de diversas entidades para auxiliar órgãos públicos e hospitais no combate ao coronavírus (Covid-19). Nesta sexta-feira (27), o Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc-RS) entregou 6,7 mil pares de luvas descartáveis, além de 2.650 máscaras descartáveis, 240 aventais, 60 litros de álcool líquido e 5,8 litros de álcool gel.

Dentro do Gabinete de Crise para o Enfrentamento da Epidemia Covid-19, a Defesa Civil do Estado compõe o Comitê de Logística e Abastecimento, responsável pelo recebimento e organização das demandas e das ofertas de bens e serviços necessários à contenção e resposta da emergência.

A Central de Doações da Defesa Civil Estadual funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. As doações devem ser agendadas previamente, evitando aglomerações e o deslocamento de pessoas, pelo telefone (51) 3288-6781.

Uma estrutura integrada, formada por membros da Defesa Civil e de diversas secretarias de Estado, além de integrantes das Forças Armadas e de órgãos de segurança pública, encontra-se instalada junto à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de prestar suporte logístico e de abastecimento à Secretaria de Estado da Saúde, atuando como ponto de ligação entre os múltiplos órgãos e as comunidades afetadas.

