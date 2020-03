Porto Alegre Prefeitura interdita duas igrejas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Risco iminente à saúde coletiva, com a realização de cultos, motivou a ação Foto: Alex Rocha/PMPA Risco iminente à saúde coletiva, com a realização de cultos, motivou a ação. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Os templos de duas igrejas localizadas no Centro Histórico, em Porto Alegre, foram interditadas na manhã deste sábado (21) por risco iminente à saúde coletiva. O fechamento de espaços como igrejas, museus, bibliotecas, entre outras atividades, está previsto no Decreto 20.523.

Os eventos religiosos estão proibidos desde a terça-feira (17). As medidas servem para evitar a aglomeração de pessoas e a disseminação do coronavírus entre a população. Na noite de sexta-feira (20) um vídeo flagrou fiéis saindo de uma igreja pela porta dos fundos após um culto.

“Não podemos admitir que nenhuma instituição ou estabelecimento quebre os protocolos neste momento de emergência e enfrentamento do coronavírus. Todo espaço com grande concentração de público deve fechar imediatamente para a saúde e segurança de todos”, alertou o Diretor de Fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Denis Carvalho.

Os agentes do órgão adesivaram todas portas dos templos e seguirão atuando para garantir o cumprimento do decreto. A operação contou com o apoio da Guarda Municipal. “Nossas ações visam à manutenção da saúde de todos. Pedimos a compreensão das igrejas neste momento, para que preservem a vida de seus fiéis, independente de religião”, destaca Carvalho.

Denúncias

Casos de locais abertos podem ser denunciados pelo telefone 156 ou pelo portal de Atendimento ao Cidadão. Os espaços serão verificados conforme o porte e capacidade de lotação, em ordem decrescente, de modo que seja possível suspender as atividades naqueles estabelecimentos que atraem o maior número de pessoas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário