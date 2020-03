Economia Montadoras dão férias coletivas para mais de 100 mil funcionários no Brasil

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Ao todo, as associadas à Anfavea têm 125,6 mil empregados diretos Foto: Agência Brasil Ao todo, as associadas à Anfavea têm 125,6 mil empregados diretos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Mais de 100 mil trabalhadores das montadoras instaladas no Brasil entram em férias coletivas neste mês. Na maior parte, a parada terá início na segunda-feira (23). A volta ao trabalho está prevista para a segunda quinzena de abril, embora todas as empresas condicionem o retorno à evolução da pandemia do coronavírus.

Ao todo, as associadas à Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) têm 125,6 mil empregados diretos. Na sexta (20), FCA Fiat Chrysler, Honda, PSA Peugeot Citroën, BMW e Renault confirmaram o fechamento de suas linhas de produção.

Apesar de ter registrado um caso suspeito de Covid-19 na fábrica de Piracicaba (SP), a Hyundai Motors do Brasil é uma das poucas montadoras que ainda não anunciaram férias coletivas. A unidade tem 2,5 mil funcionários. A produção está interrompida desde sexta (20) até segunda (23).

A crise gerada pelo coronavírus traz o medo do desemprego de volta ao universo automotivo, que ainda não se recuperou dos resultados ruins acumulados entre 2014 e 2017.

