Rio Grande do Sul Decreto proíbe a abertura de postos de combustíveis aos domingos no RS

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

De segunda a sábado, os postos poderão funcionar das 7h às 19h Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE De segunda a sábado, os postos poderão funcionar das 7h às 19h. (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE) Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE

Um decreto do governo gaúcho proibiu a abertura dos postos de combustíveis aos domingos no Rio Grande do Sul. De segunda a sábado, esses estabelecimentos poderão funcionar das 7h às 19h.

A determinação já está em vigor e faz parte de uma série de medidas para combater a pandemia de coronavírus no RS.

“As autoridades deverão adotar as providências cabíveis para a punição, cível, administrativa e criminal, bem como para a prisão, em flagrante, quando for o caso, de todos aqueles que descumprirem ou colaborarem para o descumprimento das medidas estabelecidas neste decreto”, diz o texto publicado no Diário Oficial do Estado.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário