Porto Alegre Prefeitura interdita lojas e orienta idosos sobre o coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Duas lojas no Centro e uma no Shopping Total foram interditadas nesta terça. Foto: Cesar Lopes/PMPA Duas lojas no Centro e uma no Shopping Total foram interditadas nesta terça. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre interditou duas lojas Americanas no Centro e uma no Shopping Total, no bairro Independência, nesta terça-feira (24). Agentes de fiscalização da SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), com o apoio da Guarda Municipal, interditaram as lojas da rua dos Andradas e da rua Dr. Flores, além da localizada no shopping, por risco iminente à saúde coletiva durante o período de combate ao coronavírus no município. O decreto nº 20.516, assinado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior, proíbe a atividade de padarias, restaurantes, bares, lancherias e similares, exceto serviços de tele-entrega (delivery) ou pegue e leve (take away). O dispositivo restringe atividades que foram identificadas nas lojas interditadas, como venda de brinquedos, eletroeletrônicos, vestuário e bomboniere. As multas variam de R$ 356 a R$ 1.784.

Segundo Marchezan, as medidas são necessárias mesmo que causem prejuízos aos comerciantes. “Lamentamos tomar medidas tão drásticas, mas nosso maior dever agora é garantir a preservação da saúde dos funcionários e dos clientes”, enfatiza. “A responsabilidade de todos tem que ser com a saúde da população ao realizar o isolamento social neste momento crítico.”

A operação contou com 35 agentes e oito veículos. Passou pelos bairros Centro, Menino Deus, Bom Fim e Independência. Desde o início da manhã, pelo menos 89 estabelecimentos foram vistoriados e estavam de acordo com o regramento jurídico previsto nos decretos municipais. “Não é permitido que os clientes consumam dentro dos estabelecimentos, mas que peguem produtos sem ingressar no local”, alerta o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho. “Todos os esforços são para salvar vidas, por isso a importância de os comerciantes se conscientizarem e fecharem as portas”, acrescenta o secretário Municipal de Segurança, Rafão Oliveira.

Idosos

Os agentes também orientaram os idosos sobre a importância de não saírem de casa. Muitos deles têm sido vistos caminhando pelas ruas e mantendo suas rotinas normais. O decreto nº 20.524, de 22 de março, determina o “distanciamento social” de quem tem mais de 60 anos, permitindo deslocamento apenas para alimentação e saúde. “Orientamos a eles que só saiam de casa para o essencial. Pedimos a contribuição da imprensa e da sociedade para divulgarmos ao maior número possível e, com isso, preservar a saúde de todos”, finaliza Carvalho.

Denúncias sobre descumprimento das medidas devem ser feitas ao serviço 156.

Na segunda-feira (23), a prefeitura já havia interditado uma distribuidora por preços abusivos de máscaras de proteção. Nesta terça-feira (24), foi fechada uma financeira que incentivava idosos à saírem de casa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário