Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

No Rio Grande do Sul, até esta terça-feira (24), foram notificados 2.726 casos. Entre eles, 112 foram confirmados, 826 descartados e 204 suspeitos seguem em investigação para Covid-19. Todos os casos descartados foram

negativos para o SARS-CoV-2. Estão em análise para classificação 1064 notificações. Na lista estadual há 47 casos confirmados em Porto Alegre, mas a SMS (Secretaria Municipal da Saúde) informou, no fim da noite, a existência de 81 casos na Capital.

Foram confirmados casos em 35 municípios do Estado:

Município de Residência Total de casos

Alvorada 2

Anta Gorda 1

Bagé 7

Bento Gonçalves 2

Camaquã 1

Campo Bom 2

Canoas 6

Capão da Canoa 2

Carlos Barbosa 1

Caxias do Sul 2

Charqueadas 1

Cruzeiro do Sul 1

Dois Irmãos 1

Eldorado do Sul 1

Erechim 3

Estância Velha 1

Estrela 1

Farroupilha 1

Garibaldi 1

Ivoti 2

Lajeado 5

Osório 1

Paraí 1

Porto Alegre 47

Rio Grande 1

Santa Maria 2

Santana do Livramento 3

Santiago 1

Santo Antonio da Patrulha 1

São Leopoldo 1

Sapiranga 1

Serafina Correa 3

Taquara 1

Torres 4

Viamão 1

O Ministério da Saúde atualizou também nesta terça a situação dos casos de Covid-19 no território nacional: 2.201 confirmados, sendo 46 óbitos entre eles. Foram confirmados casos em todas as unidades da federação.

Hospital de Clínicas de Passo Fundo recebe 10 leitos de UTI para Covid-19

O Hospital de Clínicas de Passo Fundo recebeu do Ministério da Saúde, na manhã desta terça-feira (24), dez leitos de UTI para o tratamento da Covid-19. Dentro do plano de contingência e enfrentamento ao coronavírus no Rio Grande do Sul, está prevista a implantação de 216 novos leitos no total.

Esse lote de equipamentos para a nova ala de UTI contém camas hospitalares, ventiladores pulmonares, monitores de beira de leito, cama bomba para mediação e bomba para dieta, entre outros aparelhos. Conforme a direção do hospital, a unidade deve estar disponível para receber pacientes até a próxima segunda-feira (30).

Na última sexta-feira (20), o Hospital Universitário de Canoas, na região metropolitana da capital, também recebeu dez leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. A próxima entrega será no Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, onde serão instalados mais dez leitos.

Na manhã desta terça (24), depois de videoconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e integrantes do primeiro escalão do governo federal, o governador Eduardo Leite disse que “o ministro Mandetta (Luiz Henrique Mandetta, da Saúde) está acompanhando nossa ampliação da rede pública e garantiu suporte para ampliarmos ainda mais”.

