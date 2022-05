Porto Alegre Prefeitura lança projeto para transformar Porto Alegre na Capital Mundial do Churrasco

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2022

Entre as propostas, está a criação de universidade, museu e festival internacional. Foto: Cesar Lopes/PMPA Entre as propostas, está a criação de universidade, museu e festival internacional. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lança na próxima quinta-feira (2), às 19h, o projeto Capital Mundial do Churrasco. A churrascada vai reunir, no Parque Harmonia, assadores renomados e representantes da cadeia produtiva para promover essa cultura cultura e movimentar o turismo local.

O evento –fechado para convidados – integra a programação dos 250 anos de Porto Alegre. A ideia de reunir os agentes envolvidos e fomentar esse conceito de turismo partiu do gabinete do vice-prefeito Ricardo Gomes.

“Porto Alegre tem toda legitimidade para ser a capital mundial do churrasco, pois além das melhores churrascarias e parrillas, temos muito forte a cultura do churrasco em casa. Precisamos estar juntos e cooperar com a cadeia produtiva para divulgar para o mundo essa nossa característica, que tem grande potencial de geração de emprego, renda e atração turística”, afirma Gomes.

Entre as propostas do projeto estão inserir setembro como mês do churrasco em Porto Alegre, criar a Universidade do Churrasco, Museu do Churrasco e o Festival Internacional do Churrasco, previsto para outubro de 2022, após a realização do Acampamento Farroupilha.

A iniciativa tem patrocínio da Tramontina e conta com apoio da GAM3 Parks, La Fogatta Parrilla, Associação Brasileira de Angus, Associação Brasileira de Hereford, Associação Brasileira de Criadores Ovinos, Associação Sulina de Criadores de Búfalos, Frigorifico Silva, Frigorifico Zimmer e Frigorifico Santo André. Os parceiros são Grupo Austral, Capacitá Eventos e AChurrasqueira.

