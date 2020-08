Pregão eletrônico para o aplicativo do serviço de táxi em Porto Alegre é divulgado

Segundo a prefeitura, o objetivo do aplicativo é qualificar o serviço e a segurança dos usuários. (Foto: Gustavo Roth/PMPA)

Segundo a prefeitura, o objetivo do aplicativo é qualificar o serviço e a segurança dos usuários

O pregão eletrônico para contratação, gestão e manutenção de aplicativo para o serviço de táxi em Porto Alegre foi divulgado nesta quinta-feira (27) no Diário Oficial do Município.

O edital está disponível na internet, e as propostas devem ser enviadas até as 9h do dia 11 de setembro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail licit@eptc.prefpoa.com.br.

Segundo a prefeitura, o objetivo do aplicativo é qualificar o serviço e a segurança dos usuários. A ferramenta não terá custos para o município. O serviço será remunerado através de cobrança direta ao taxista, de percentual entre 0% e 10%, aplicado sobre o valor efetivamente cobrado em cada corrida realizada através do app.

Obrigações da empresa contratada:

• Manutenção e pleno funcionamento do aplicativo

• Cadastro de condutores e passageiros

• Segurança dos dados

• Gestão das corridas

• Suporte aos taxistas e passageiros

Vantagens para os usuários:

• Melhoria no serviço prestado

• Diferentes formas de pagamento

• Descontos nas corridas

• Avaliação dos taxistas

• Acesso à central de atendimento via telefone, chat e portal para suporte geral ou técnico

Vantagens para os motoristas:

• Redução do dinheiro a bordo

• Ofertar diferentes categorias: comum, executivo e acessível

• Oferecer descontos de até 40% aos usuários

• Acesso ao Módulo Gestor para saldo, relatório e avaliações dos usuários