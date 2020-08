Com um investimento de mais de R$ 8,5 milhões, o serviço de internet patrocinada está disponível para garantir o acesso de estudantes e educadores às aulas remotas em todo o Rio Grande do Sul, segundo o Palácio Piratini.

A ação, que beneficiará os 820 mil alunos e os mais de 60 mil professores da rede estadual, foi anunciada pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta quinta-feira (27).

“Não nos resignamos em deixar nossos alunos sem ter aulas, portanto, trabalhamos na lógica de aulas remotas, conteúdo transmitido e sendo repassado pelos professores pelo Google Classroom. O movimento exigiu uma costura de tecnologia e também financeira, assegurando às famílias e aos professores o suporte digital”, destacou o governador.

A oferta de internet patrocinada ocorre por meio de um chamamento público de cadastramento das operadoras Oi, Vivo, Tim e Claro e graças a uma parceria do governo do Estado, que investe R$ 3,1 milhões, com a Assembleia Legislativa, que aporta mais R$ 5,4 milhões em recursos economizados pelo Parlamento que serão repassados ao Executivo para aplicação no projeto.

“Quero valorizar muito a atitude da Assembleia, especialmente em nome do presidente Ernani Polo, pelo grande exemplo – fundamental, eu diria – nesse processo e que demonstra comprometimento para ajudar nesse momento tão difícil”, disse o governador.

Com o plano especial de internet, que poderá ser utilizado exclusivamente para conteúdos educacionais, será possível que o usuário acesse as plataformas de aula do Google e utilize recursos multimídia, como vídeos, áudios, textos e webconferências, sem pagar por isso. O governo remunerará as operadoras pelo uso de dados voltado ao ensino.

“A disponibilização da internet patrocinada para estudantes e professores da rede consolida o processo de implantação das aulas remotas. Esta ação visa oferecer condições de acesso aos que mais precisam para que possam trabalhar conteúdos pedagógicos por meio da plataforma Google Sala de Aula”, destacou o secretário estadual da Educação, Faisal Karam.

Devido à suspensão das atividades escolares presenciais por causa da pandemia de Covid-19, as aulas remotas começaram a ser a implantadas em junho nas escolas estaduais e fazem parte do modelo híbrido de ensino, que também compreende aulas presenciais – ainda sem data de retorno.

Como acessar a internet patrocinada:

1. O aplicativo Escola RS, já disponível no Google Play, deve ser baixado no celular do usuário.

2. Depois, basta habilitar os dados móveis. Esta ação é necessária para que seja identificada a operadora que disponibilizará o sinal.

3. Quando o aluno e o professor fizerem login com a conta educacional, que é o meio criado para validar o acesso, aparecerá a seguinte mensagem: “Aguarde, estamos configurando a sua internet patrocinada”.

4. O usuário pode verificar o status da internet patrocinada no ícone em formato de globo no canto superior esquerdo da tela. Se estiver verde, a conexão está ativa.