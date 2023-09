Rio Grande do Sul Prejuízos causados pelos temporais no Rio Grande do Sul aumentam para R$ 3 bilhões

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fortes chuvas atingiram quase 100 municípios gaúchos Foto: Marinha do Brasil/Divulgação Fortes chuvas atingiram quase 100 municípios gaúchos. (Foto: Marinha do Brasil/Divulgação) Foto: Marinha do Brasil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os prejuízos causados pelos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada já somam pelo menos R$ 3 bilhões, de acordo com um levantamento feito pela CNM (Confederação Nacional de Municípios).

As fortes chuvas, associadas a um ciclone extratropical, atingiram cerca de 100 municípios gaúchos, afetando cerca de 350 mil pessoas e provocando quase 50 mortes. O levantamento da CNM aponta que 13,4 mil casas foram danificadas ou destruídas, com prejuízos de quase R$ 349,6 milhões no setor habitacional.

A agricultura e os comércios locais também foram bastante afetados e são os setores privados que mais contabilizaram prejuízos com, respectivamente, R$ 1,1 bilhão e R$ 602,5 milhões até o momento. Já no setor público, o registro de danos chegou ao sistema de transporte, com R$ 33,7 milhões, e de limpeza urbana e remoção de escombros, com impacto de R$ 9,8 milhões.

O levantamento, divulgado na tarde de segunda-feira (11), ainda traz recortes dos prejuízos na indústria (R$ 594 milhões), pecuária (R$ 81,6 milhões), assistência médica/saúde emergencial (R$ 6,4 milhões) e sistema de água e esgoto sanitário (R$ 6,2 milhões).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/prejuizos-causados-pelos-temporais-no-rio-grande-do-sul-aumentam-para-r-3-bilhoes/

Prejuízos causados pelos temporais no Rio Grande do Sul aumentam para R$ 3 bilhões

2023-09-12