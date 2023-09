Porto Alegre Fortes rajadas de vento derrubam árvores e causam falta de luz em Porto Alegre

12 de setembro de 2023

No Lami, na Zona Sul, uma árvore arrebentou fios elétricos. Foto: O Sul No Lami, na Zona Sul, uma árvore arrebentou fios elétricos. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

Fortes rajadas de vento na noite dessa segunda-feira (11) deixaram, pelo menos, seis bairros sem luz em Porto Alegre. No Lami, na Zona Sul, uma árvore derrubou um poste. Houve registro de falta de luz na Zona Norte e Zona Leste, nos bairros Alvorada, Santa Fé, Jardim Leopoldina, Parque dos Maias e Alto Petrópolis. Assim como no Centro Histórico da Capital.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para altos volumes de chuva e novos temporais no Estado nos próximos dias, sobretudo na Metade Sul.

O aviso aponta que, ao longo desta semana, há risco de tempo severo em grande parte das regiões, principalmente no Sul, Campanha, Oeste, Centro, Sudeste, Leste e Noroeste. Além disso, o risco é alto para queda de granizo, descargas elétricas e vento forte.

Nos próximos dias, uma área de baixa pressão atmosférica atuará sobre o Estado e vai se intensificar com o fluxo de umidade da Amazônia e com a aproximação de uma frente fria. Nos primeiros dias de setembro, os volumes de chuva ocorridos já superaram a média histórica na maior parte do Rio Grande do Sul.

