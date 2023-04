Acontece 3° Prêmio Themis de Jornalismo é lançado pelo Tribunal de Justiça do RS

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

A presidente do TJRS, Iris Helena Medeiros Nogueira, recebeu a imprensa para apresentar a nova edição da premiação. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um encontro com a imprensa marcou o lançamento da terceira edição do Prêmio Themis de Jornalismo, promovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). Acompanhada de integrantes da Administração, a presidente do TJRS, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, recebeu membros de entidades de classe e representantes de veículos de comunicação nesta terça-feira (11).

“Nesses quase 150 anos da nossa instituição, jamais nos resignamos. Aprendemos com erros, buscamos permanentemente a inovação e evoluímos para um Poder de Estado consciente de que sua missão é servir a sociedade gaúcha com transparência e proximidade. Que a sua essência é de um Judiciário feito de pessoas para pessoas, comprometido em realizar a justiça de maneira célere, efetiva e humana. Esse é o Judiciário que almejamos que seja captado pelas lentes da imprensa, ‘a vista da Nação’, como cunhou Rui Barbosa, visando que ele seja realmente visto, conhecido e melhor acessado pela população”, afirmou a presidente em seu discurso, ao citar o jurista e também jornalista brasileiro.

O 2º vice-presidente do Tribunal, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, que também preside o Conselho de Comunicação Social da Corte, destacou o importante papel da imprensa em tempos de disseminação de fake news. Por isso, considerou ser fundamental propiciar conhecimento à sociedade. “A verdade só vem com transparência e lealdade. E essa aproximação com a imprensa visa exatamente isso”, salientou. “O Prêmio Themis é uma fagulha, mas é importante e busca integrar sociedade, imprensa e Judiciário”, defendeu o magistrado.

A diretora de Comunicação do TJRS, Adriana Freitas Arend, também comentou sobre a importância da premiação. “É uma satisfação ver este auditório com um público tão seleto. O Prêmio simboliza nosso respeito pelo exercício do jornalismo profissional. Juntos, formamos um elo fundamental para bem informar a população”, relatou a jornalista. “Nesses 150 anos, muitas histórias por aqui passaram, pautas infindáveis. Desejamos seguir contando essas histórias, através da voz indispensável da nossa imprensa.”

Em nome das entidades parceiras, falou o presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), José Nunes. Ele lembrou que abril é o mês alusivo ao jornalista e ressaltou o papel fundamental da imprensa para a democracia de um país.

Fotos: Juliano Verardi/TJRS

Prêmio

O Prêmio Themis foi criado em 2021 para reconhecer produções jornalísticas que destaquem as boas práticas do Judiciário gaúcho em relação ao trabalho jurisdicional, às atividades de apoio à sociedade e às ações inovadoras que visam qualificar a prestação de serviços. As categorias temáticas são: Cotidiano da Justiça, Inovação na gestão pública judiciária, Imagem, Universitária e Especial – em 2023, os 150 anos do TJRS. As inscrições ocorrerão de 15 a 24 de setembro.

Mais informações sobre a premiação em: www.tjrs.jus.br/novo/comunicacao/premio-themis-de-jornalismo/.

