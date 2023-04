Futebol Quebradores de recordes: Os 6 Jogadores de United (Antigos ou Atuais) que detêm recordes fora do Old Trafford

12 de abril de 2023

Com certeza, mais de um poderá lembrar e nomear as façanhas que estas estrelas alcançaram com o United Foto: Larry RW em unsplash.com Foto: Larry RW em unsplash.com

O Manchester United F. C., onde joga atualmente o jogador brasileiro mais bem pago da Premier League (Casemiro), tem tido alguns dos jogadores mais notáveis do mundo do futebol. Desde o talento mercurial de George Best até superastros atuais como Cristiano Ronaldo, os torcedores do Manchester United já tiveram a sorte de ver em ação alguns talentos excepcionais ao longo dos anos.

Com certeza, mais de um poderá lembrar e nomear as façanhas que estas estrelas alcançaram com o United, mas será que conhecem aquelas que aconteceram fora do Old Trafford. Se for esse o caso, aqui estão seis grandes conquistas que os astros do United conseguiram fora de Manchester.

Andy Cole e o recorde de gols marcados em uma única temporada da Premier League

Vamos começar com um recorde que será provavelmente batido muito em breve.

Ainda assim, os 34 gols de Andy Cole em 42 jogos continuam sendo um recorde impressionante antes de sua mudança para o United em 1995. Fazia parte de uma corrida até o terceiro lugar no campeonato para seu clube Newcastle, incluindo o triplete contra o Liverpool ao longo do caminho. Cole também marcou em 26 jogos diferentes da Premier League naquela temporada, o que ainda é um recorde.

Cole, é claro, manteve sua proeza de artilheiro no United, onde desempenhou um papel fundamental no time vencedor da Tríplece Coroa de 1999. Conhecido por sua parceria com Dwight Yorke, ele será sempre bem-vindo em Old Trafford, mas foi em St. James Park onde a lenda nasceu.

Fabien Barthez, a muralha imbatível da Copa do Mundo

A Copa do Mundo nos faz lembrar de várias imagens inesquecíveis da seleção francesa, incluindo a do outro ex-jogador do United, Laurent Blanc beijando a cabeça careca do Sr. Barthez antes de cada jogo a caminho da final, mas o goleiro Fabien Barthez tem outro fato ainda mais inesquecível da Copa do Mundo em seu currículo: ele tem o maior número de jogos sem sofrer gols em Copas do Mundo.

Fazendo sua estreia internacional pouco antes de sua grande mudança para Mônaco, Barthez manteve seu lugar na seleção nacional após uma grande temporada no clube, algo que ele conseguiu apesar da atração dos mundialmente famosos cassinos para milionários de Monte Carlo à sua porta e da ameaça de vício no jogo.

Isso o levou à sua primeira Copa do Mundo em 1998, onde ajudou a França a levantar sua primeira Copa do Mundo com cinco dos sete extraordinários jogos sem tomar um gol. Embora 2002 tenha sido um fracasso, ele ainda somou um shutout ao seu total antes de sua final de 2006 o ver manter mais quatro enquanto a França marchava para a final.

Seus dez jogos sem gols ainda são um recorde conjunto, que ele compartilha com a lenda inglesa Peter Shilton.

Wayne Rooney, o mais jovem goleador e atacante da Inglaterra com mais partidas pela seleção

Wayne Rooney será, sem dúvida, um dos maiores jogadores do United de todos os tempos. Artilheiro recorde do clube, Wayne Rooney ganhou 16 troféus com The Reds ao longo dos anos, incluindo a Liga dos Campeões, Liga Europa e vários títulos da Premier League.

Ele ainda encontrou tempo para se tornar o recordista da seleção da Inglaterra com mais de 120 partidas, apenas cinco atrás do Shilton.

Outro recorde igualmente impressionante é que ele ainda é o mais jovem goleador da Inglaterra, marcando um gol em uma vitória de 2×1 sobre a Macedônia, algumas semanas antes de completar 18 anos. Esse foi o primeiro dos 52 gols por seu país, um recorde que Harry Kane só agora superou.

Bruno Fernandes, o meio-campista com o maior número de gols em uma única temporada europeia

É justo dizer que Bruno Fernandes é um bom marcador de gols. Quando ele quebrou o recorde de Frank Lampard na Premier League ao marcar 28 gols em todas as competições pelo United em 2020/2021, não era a primeira vez que ele tinha feito o recorde.

Ele já havia marcado 33 gols em campeonatos e copas alguns anos antes quando jogava no Sporting Lisboa, incluindo um gol em cada rodada que levava à vitória final sobre o Porto na copa portuguesa. O total continua sendo um recorde europeu para um meio-campista e é difícil ver alguém quebrá-lo num futuro próximo. Os torcedores do United esperam que seja o próprio Fernandes na próxima temporada.

Cristiano Ronaldo, artilheiro de todos os tempos do Real Madrid e de Portugal

Não dá para escrever um artigo sobre recordes sem incluir o CR7.

O lendário atacante português tem uma lista de recordes muito longa, mas talvez o mais impressionante seja o fato de ele ser o artilheiro de todos os tempos, tanto do clube quanto do país, mas quando falamos de clube, falamos do Real Madrid.

Enquanto Ronaldo jogava no Real Madrid, marcou mais de um gol por partida e esse incrível recorde ajudou o clube espanhol a vencer quatro Ligas dos Campeões.

Seus mais de 100 gols em quase 200 jogos para Portugal, por sua vez, ajudaram o clube a ganhar o Euro e uma Liga das Nações.

Ele também está em 14º lugar na lista dos maiores artilheiros da Juventus e do United, com uma pontuação alta.

