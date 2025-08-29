Sábado, 30 de agosto de 2025

Inter Preparação da equipe do Inter para o embate contra o Fortaleza entra na reta final

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Na manhã dessa sexta-feira (29), no CT Parque Gigante, a equipe fez o penúltimo treinamento antes do duelo do fim de semana. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A preparação da equipe do Inter para o próximo confronto no Campeonato Brasileiro está na reta final. Neste domingo (31), o Colorado enfrenta o Fortaleza, às 20h30min, no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 22ª rodada.

Na manhã dessa sexta-feira (29), no CT Parque Gigante, a equipe fez o penúltimo treinamento antes do duelo do fim de semana. A comissão orientou atividades de posse de bola, trabalhos táticos e exercícios de finalização no gramado.

Recuperado de uma virose que o afastou dos treinos durante a semana, o meia Alan Patrick participou normalmente da atividade no CT Parque Gigante. Com isso, o camisa 10 poderá reforçar o grupo para o confronto com o time cearense.

Para a partida contra o time cearense, o treinador Roger Machado não poderá contar com Borré, expulso no último jogo. A preparação da equipe para o jogo será finalizada neste sábado (30).

Calendário

Em outra frente, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Campeonato Brasileiro, e o Inter já conhece os compromissos que terá pela frente após a pausa para a Data Fifa, entre os dias 1° e 9 de setembro. A sequência inclui clássicos, confrontos diretos e jogos em casa que podem ser cruciais para a recuperação do Colorado na competição.

Confira abaixo o calendário do Inter nas rodadas 23 a 27 no Brasileirão:

–23ª rodada – 13/09 – Sábado – 18h30min – Palmeiras – Allianz Parque;

–24ª rodada – 21/09 – Domingo – 17h30min – Grêmio – Beira-Rio;

–25ª rodada – 27/09 – Sábado – 18h30min – Juventude – Alfredo Jaconi;

–26ª rodada – 01/10 – Quarta-feira – 19h30min – Corinthians – Beira-Rio;

–27ª rodada – 04/10 – Sábado – 18h30min – Botafogo – Beira-Rio.

