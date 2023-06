Polícia Presa quadrilha de mulheres que realizou diversos furtos em mercados localizados no Sul do RS

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Veículo que transportava as mercadorias furtadas foi abordado pela PRF na BR-116, em Guaíba Foto: PRF/Divulgação Veículo que transportava as mercadorias furtadas foi abordado pela PRF na BR-116, em Guaíba. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou grande quantidade de mercadorias furtadas de supermercados localizados no Sul do RS. Os produtos estavam em um carro que foi interceptado em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na noite de segunda-feira (26).

A abordagem ocorreu depois que os policiais receberam informações sobre um Clio, emplacado em Porto Alegre, que estaria sendo utilizado por mulheres para furtos em mercados em Pelotas e arredores. O veículo foi visualizado e interceptado na BR-116.

No carro, estavam o motorista, de 42 anos, e quatro mulheres, com idades entre 20 e 25 anos. O veículo transportava diversas mercadorias sem procedência: máquina de café, batedeira, micro-ondas, televisão, pacotes de queijo, caixas de bombom, edredom, papel higiênico, entre outros objetos.

Uma das criminosas, que está grávida, utilizava um celular roubado. O motorista disse que trabalha com corridas por aplicativo, mas que essa viagem havia sido tratada de forma particular com uma cliente. Todas as pessoas que estavam no carro foram presas.

