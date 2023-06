Economia Prévia da inflação oficial do Brasil fica em 0,04% em junho

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2023

Em junho, o IPCA-15 ficou 0,47 ponto percentual abaixo da taxa registrada em maio Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Em junho, o IPCA-15 ficou 0,47 ponto percentual abaixo da taxa registrada em maio. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), considerado a prévia da inflação oficial do País, ficou em 0,04% em junho, 0,47 ponto percentual abaixo da taxa registrada em maio (0,51%), informou nesta terça-feira (27) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em junho de 2022, a taxa havia sido de 0,69%. Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 3,40%, abaixo dos 4,07% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis tiveram alta em junho. O grupo habitação registrou a maior variação (0,96%) e o maior impacto (0,14 ponto percentual) no índice do mês. O resultado é consequência do aumento nos preços das taxas de água e esgoto e nas tarifas de energia elétrica.

Os três grupos que registraram queda são: transportes (-0,55%), alimentação e bebidas (-0,51%) e artigos de residência (-0,01%). Os demais grupos ficaram entre as taxas de 0,04% de educação e 0,79% de vestuário, segundo o IBGE.

Para o cálculo do IPCA-15, os preços foram coletados no período de 16 de maio a 14 de junho e comparados com aqueles vigentes de 14 de abril a 15 de maio. O indicador refere-se às famílias com rendimento de um a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e da cidade de Goiânia.

