Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

A Operação Capo foi realizada pela Polícia Civil com o apoio da Brigada Militar Foto: Polícia Civil/Divulgação A Operação Capo foi realizada pela Polícia Civil com o apoio da Brigada Militar. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Com o apoio da Brigada Militar, a Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (03), a Operação Capo para prender uma organização criminosa que dominava um condomínio popular onde residem mais de 900 pessoas no bairro São José, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Foram cumpridos 32 mandados de prisão e de busca e apreensão com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e coação no curso do processo. Os investigados fazem parte da mesma família. Pelo menos dez bandidos foram presos.

A investigação durou mais de um ano e iniciou após uma série de denúncias contra a quadrilha, cujo líder encontra-se atualmente recolhido em um presídio federal.

“Os criminosos atuavam no fornecimento de drogas no interior e no entorno do condomínio e também dominam a parte administrativa do local, uma vez que são os supostos proprietários de empresas que prestam serviços ao prédio, como manutenção, limpeza, vigilância e pintura. Além disso, a esposa do principal investigado é a síndica do condomínio, tendo em seu poder toda a estrutura, bem como as chaves dos apartamentos desocupados e dos invadidos pela facção”, informou a Polícia Civil.

Perto do condomínio, foram alocados, em vários pontos, “olheiros” e câmeras de segurança para monitorar qualquer movimentação da polícia ou de inimigos. Conforme a delegada Luciane Bertoletti, os criminosos garantem o silêncio dos moradores por meio de ameaças ou por troca de benefícios.

