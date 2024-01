Mundo Presidente da Argentina chama o presidente da Colômbia de “comunista assassino” e provoca crise diplomática

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2024

Relações entre países têm-se deteriorado desde que o líder ultraliberal argentino chegou ao poder; Bogotá convocou embaixador de volta "para consultas". (Foto: Reprodução)

A Colômbia convocou seu embaixador na Argentina para consultas, depois que o presidente da Argentina, Javier Milei, descreveu seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, como um “comunista assassino” em uma entrevista à jornalista Angela Patricia Janiot.

”O governo da Colômbia rejeita veementemente esta afirmação, que ataca a honra do presidente […]. As palavras do Presidente Milei ignoram e violam os profundos laços de amizade, compreensão e cooperação”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros num comunicado.

Milei disse que Petro “está afundando a Colômbia”, em resposta a uma pergunta feita pela jornalista colombiana, no programa “O que aconteceu com o que aconteceu?”

O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Álvaro Leyva, expressou “seu mais enérgico protesto contra as declarações desrespeitosas e irresponsáveis” do presidente argentino.

“Como resultado das circunstâncias criadas pelas palavras do Presidente da Argentina, o governo da Colômbia chama imediatamente o Embaixador Camilo Romero, representante da Colômbia naquele país, para consultas”, afirmou a pasta em um comunicado. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores colombiano não comentou o assunto quando consultado pelo La Nacion.

O Embaixador Romero, por sua vez, horas antes escreveu em sua conta no X (antigo Twitter): “Milei é uma hipócrita. Enquanto pede aprovação ao nosso governo para seu novo embaixador na Colômbia, chama o presidente de assassino.”

O diplomata, que deverá regressar à Colômbia seguindo instruções do seu governo, acrescentou: “Podemos pensar diferente, mas a região e a irmandade histórica dos nossos povos devem estar acima das diferenças”. Ele lembrou ainda que Milei “já havia atacado [o presidente] Lula no Brasil e até o papa Francisco”.

Durante a campanha, Milei já havia dito que não se reuniria com governantes “comunistas”.

“Eu não me encontraria com Lula da Silva. Ele é corrupto e por isso foi preso, e é comunista”, disse o presidente em novembro passado, quando questionado sobre como seria sua política externa e suas relações com o Brasil caso se tornasse presidente.

Nas redes sociais, Petro discute frequentemente com o presidente salvadorenho, Nayib Bukele e critica a presidente do Peru, Dina Boluarte , cujo país o declarou persona “non grata”.

Relacionamento

As relações entre a Colômbia e a Argentina têm-se deteriorado desde que Milei chegou ao poder. O economista ultraliberal trocou diversas ofensas com o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. No ano passado, ainda como candidato, afirmou numa rádio colombiana que “socialista é lixo” e “excremento humano”.

Petro, que na juventude pertenceu a uma guerrilha que firmou a paz, comparou-o em suas redes sociais a Adolf Hitler por esse comentário. Depois, quando Milei venceu as eleições em novembro ao derrotar o candidato peronista Sergio Massa, declarou que era um “momento triste para a América Latina”.

Uma vez instalado no poder, o líder da Liberdade Avança entrou em confronto com toda a esquerda da região que era tradicional aliada dos Kirchner. Na entrevista com Janiot ele também se referiu ao presidente chileno, Gabriel Boric, como “alguém que tem ideias erradas ” .

Além disso, disse que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é “um dos líderes da liberdade contra o socialismo global”, e que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, era “alguém que, apesar adversidades, conseguiu cumprir seu programa de governo”.

