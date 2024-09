Colunistas Presidente da Assembleia, Adolfo Brito diz que “Legislativo cumpre sua função, ouvindo as comunidades”

Por Flavio Pereira | 28 de setembro de 2024

Presidente da Assembleia, Adolfo Brito coordenou ontem debate sobre o impacto da falta de politica de irrigação na produção rural. (Foto: Arquivo pessoal)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“O legislativo está cumprindo com a sua função, ouvindo as comunidades sobre as alternativas para um tema que tem sido decisivo na manutenção do produtor na propriedade, que é a irrigação, a água, a falta ou o excesso dela.” A afirmativa foi feita ontem pelo deputado Adolfo Brito (PP), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ao liderar a segunda etapa dos seminários “RS Sustentável: Cada Gota Conta – Para Mais ou Para Menos, o Debate Sobre Água é Agora”, que tornou-se a pauta da sua gestão. A Rede Pampa de Comunicação acompanhou o painel realizado na Unisc (Universidade de Santa Cruz do Sul). A série de seminários havia sido interrompida em virtude da calamidade climática no Estado.

“Irrigação é um tema que o Rio Grande passou a perceber, após perder várias safras”

No encerramento, Adolfo Brito conversou com o colunista, projetando que “um grupo de trabalho vem compilando as opiniões recebidas. No final teremos elementos para formular em sintonia com o Governo do Estado, uma legislação que possa refletir o que é mais importante e viável, para aumentar a produção e a produtividade, e manter o pequeno agricultor, mas em especial, preservar o jovem no interior”. Brito destacou que “recentemente, dada a importância que ganhou o tema, os bancos passaram a financiando projetos de produtores que desejam implantar sistemas de irrigação”. Para Adolfo Brito, “os fenômenos climáticos recentes legitimam esse debate. É um tema que o Rio Grande começou a perceber, pois perdemos muitas safras, muitos agricultores abandonaram a propriedade rural, e os jovens estão abandonando as propriedades”. O próximo encontro será dia 25 de outubro em Panambi.

Heitor Schuch: “Governo ainda não os serviços ambientais para o agricultor que preservou”

O deputado federal Heitor Schuch (PSB) disse ontem no seminário promovido pela Assembleia Legislativa em Santa Cruz do Sul, que, ao mesmo tempo em que cobra com rigor o cumprimento de medidas do Código Florestal, o governo não mostra a mesma agilidade para pagar os produtores que cumprem a lei: “Está mais do que na hora de tomarmos atitudes e ações. Levamos 10 anos para escrever o novo código florestal brasileiro. Ele está em vigor há 12 anos, e até hoje nenhum governo pagou sequer o valor pelos serviços ambientais para o agricultor que preservou”, disse Heitor Schuch.

Pesquisa do DataSenado: 29% se declaram de direita. 15% de esquerda

O DataSenado realizou uma pesquisa com mais de 21 mil pessoas com direito a voto que apontou: enquanto 29% se disseram mais à direita, 15% mais à esquerda e 11% mais de centro. O restante dos entrevistados disse não saber ou preferiu não responder. Dos entrevistados, 40% não escolheu qualquer uma dessas alternativas. Sobre as urnas eletrônicas, para 86% dos eleitores de esquerda e 36% dos eleitores de direita, os resultados das urnas eletrônicas são confiáveis; 61% dos eleitores à direita e 12% dos à esquerda disseram discordar que os resultados das urnas são confiáveis. Dos eleitores de centro, 67% disseram confiar nas urnas e 32% disseram não confiar. Entre os independentes, 61% confiam e 35% não confiam. A coleta dos dados foi feita entre 5 e 26 de junho deste ano, segundo o DataSenado.

PF investiga compra de Voto no Ceará e Alagoas

Mais dois estados do Nordeste são alvo de operações da Polícia Federal, investigando compra de votos. Faltando pouco mais de uma semana para as eleições municipais de 2024, a Polícia Federal apreendeu nos últimos dias R$ 2,37 milhões em espécie em casos no Ceará e em Alagoas, com suspeita de que o dinheiro seria usado para compra de votos na campanha. Ontem, (27), os agentes federais apreenderam R$ 500 mil em espécie em Ponta Verde, bairro nobre de Maceió. As apreensões, estão sendo investigadas como possível crime de corrupção eleitoral.

Trensurb troca diretoria

Retrato da morosidade do Governo Federal em atender as demandas do estado, a Trensurb, empresa que administra o trem metropolitano terá novo comando. O jornalista Nazur Garcia, experiente em várias funções na empresa, foi nomeado ontem (27) diretor-presidente da Trensurb.

A gestão demitida se deparava com dificuldades para restabelecer a ligação entre Novo Hamburgo em Porto Alegre, afetada pela enchente. A estação Mercado, no Centro Histórico por exemplo, tem projeção de reabertura somente para o final de dezembro.

Afinal, Governo cancelará parte dos créditos extraordinários liberados para o RS?

Em entrevista à agência Bloomberg, um dos principais provedores mundiais de informação para o mercado financeiro, o secretário do Tesouro Nacional Rogério Ceron disse na quarta-feira (25) que a equipe econômica cancelará uma parcela dos R$ 40,5 bilhões em créditos extraordinários, recursos em parte voltados ao Estado gaúcho. Segundo ele, “parte disso não será mais necessário”, projetando que o Estado não precisará mais destes recursos. No dia seguinte, diante da repercussão política, Ceron desmentiu a declaração.

