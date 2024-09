Cláudio Humberto Quinze aspones de Lula somam mais de 600 viagens

Por Cláudio Humberto | 29 de setembro de 2024

Causas difíceis. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A comitiva de 100 aspones que Lula levou para curtir a 79ª assembleia geral da ONU, em Nova York (EUA), impressiona pelo número. Só o gabinete pessoal do presidente levou 15 pessoas para o tour por conta do pagador de impostos. Levantamento da coluna, com dados do Portal da Transparência, mostra que os 15 escolhidos do gabinete do petista fizeram mais de 617 viagens desde que Lula tomou posse, em 2023. O valor total das viagens do gabinete de Lula passa de R$1 milhão.

Vai ficar pior

Os números são bem maiores. Convenientemente, o tour em Nova York ainda não consta na Transparência. É o jogo de esconde do governo.

Gastam sem dó

Quem mais nos custou foi a assessora de Lula Paula Cristina, R$ 181,8 mil. Outros três assessores também bateram o custo dos R$100 mil.

Custo Janja

No bolo da gastança, com R$ 100.189,70 (até agora), está Taynara Pretto, consta 47 viagens. É a assessora da primeira-dama Janja.

Pinto voador

Recordista absoluto é assessor Edson Antonio Moura Pinto, foram ao menos 95 viagens sob gestão Lula. O custo: R$ 112.941,83.

“Eu cometi crimes”, disse réu que Toffoli livrou

O ex-presidente da empreiteira OAS Leo Pinheiro, cujas condenações foram anuladas nesta sexta (27) por Dias Toffoli (STF), foi réu confesso em vários casos de corrupção investigados na Lava Jato. Em setembro de 2016, iniciou depoimento ao então juiz federal Sérgio Moro explicando que decidira abandonar a estratégia do bico calado: “Eu cometi crimes e, para o bem da Justiça e do nosso país, para o bem da nossa sociedade, estou aqui para falar a verdade, dizer tudo o que eu sei”. E abriu o verbo.

Ministro denunciado

O corrupto confesso relatou até reuniões para tratar de propina com autoridades como Ricardo Berzoini, ex-ministro de Dilma Rousseff.

Propinas a granel

Sem ser perguntado, Léo contou a Moro haver pago propinas a políticos e a partidos, indicando nomes e valores até então desconhecidos.

Visitando o triplex

Léo aparece ao lado de Lula nas obras de reforma do triplex do Guarujá, que a Lava Jato viu como prova do envolvimento do petista na safadeza.

Oba-oba em NY

O deputado Mário Frias (PL-SP) passou um pente-fino na comitiva de Lula que foi curtir evento da ONU em Nova York. Quer saber o preço de tudo e o que cada um dos 100 aspones fez por lá.

Só per diem

Cerca de 62% dos R$1,21 bilhão gastos pelo governo Lula (PT) para bancar viagens foram destinados apenas a custear diárias pagas aos funcionários beneficiados pelos passeios em 2024: R$751 milhões.

KC-30 outra vez

Caso a guerra no Líbano aperte, a Força Aérea Brasileira deve usar um KC-30 para repatriar os brasileiros. O avião, com capacidade para 230 passageiros, é o mesmo usado para o resgate na Faixa de Gaza.

Explica aí

Não caiu bem na oposição a investida do Exército contra pessoas para regularizar certificado de registro de CAC. Um dos intimados é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O Ministério da Defesa vai ter que explicar.

Ordem de Tarcísio

Dinheiro apreendido em São Paulo e oriundo de lavagem será investido nas forças policiais. O decreto com a nova ordem foi assinado pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nada sei

O discurso de posse de Macaé Evaristo no Ministério dos Direitos Humanos ignorou o escândalo sexual protagonizado pelo antecessor Silvio Almeida e o de assédio moral .

Veja bem

O manso e pomposo Lula, homenageado pelo ricaço Bill Gates, o sétimo mais rico do mundo, com fortuna de US$ 138,9 bilhões (Forbes), nem de longe lembrou o Lula que, no Brasil, é acostumado a demonizar o capital.

Alô, Anatel

O pessoal da Anatel precisa tomar um café e dar mais atenção ao “Não Me Perturbe”, que pouco tem resolvido. Leitores da coluna denunciam dezenas de inoportunas ligações mesmo após cadastro na plataforma.

Pensando bem…

…o escândalo desvendado pela Lava Jato é tão grande que até a confissão do crime acabou sendo ilegal.

PODER SEM PUDOR

Causas difíceis

O general Artur Costa e Silva, o ditador do AI-5, recebeu o vice-líder da Arena no Senado, Eurico Resende (ES), e não economizou elogios: “⁠Gosto muito da forma como o senhor defende o meu governo…” A resposta de Resende foi desconcertante: “⁠Presidente, sou advogado criminalista há trinta anos!” Ao perceber o constrangimento do ditador com a resposta, o senador completou: “É que estou acostumado a defender causas difíceis…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

*redacao@diariodopoder.com.br

2024-09-29