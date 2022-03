Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia Legislativa convoca reunião para discutir situação do IPE-Saúde

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

As federações argumentam a falta de reajustes, mesmo com o aumento da inflação. Foto: Fehosul/Divulgação Entidades notificaram o Instituto sobre a possibilidade de rescisão contratual e suspensão de atendimentos. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Fehosul/Divulgação

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Valdeci Oliveira (PT) convocou uma reunião para discutir a situação do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (IPE Saúde). O encontro está marcado para terça-feira (22), às 10h30min, no Palácio Piratini.

Além do parlamentar e do secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, foram chamados a participar da audiência a direção do Instituto, o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP) e demais representantes de bancadas do Parlamento gaúcho.

“Estamos muito preocupados”, ressalta Valdeci. “Conversei por telefone com o presidente do Instituto e queremos saber o que, de fato, o que está ocorrendo. E ajudar a impedir retrocessos. O IPE é uma instituição fundamental e precisamos ajudar a garantir condições para seu funcionamento e atendimento. A Assembleia está na linha-de-frente para defender um serviço público e de qualidade.”

A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Rio Grande do Sul e a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do Rio Grande do Sul (FEHOSUL) já notificaram o Instituto sobre a possibilidade de rescisão contratual e suspensão de atendimentos a usuários, devido a atrasos de pagamentos e de problemas de gestão.

De acordo com as duas entidades, há “problemas históricos na gestão do IPE, agravados por constantes atrasos nos pagamentos”. Conforme as federações, a medida pode suspender os atendimentos hospitalares aos usuários do IPE em todo o Rio Grande do Sul.

“As entidades debateram o relacionamento com o IPE Saúde, tendo em vista a imposição de mudanças, de forma unilateral, na remuneração dos prestadores, sem aviso prévio e que representam um impacto financeiro insustentável aos hospitais”, informa o documento assinado pelos hospitais.

Eles argumentam que faltam reajustes, mesmo com o aumento da inflação, e que há uma “imposição de uma Tabela Própria de Remuneração sem o devido debate com os prestadores, o que causaria impacto financeiro insustentável aos hospitais”.

Em nota, publicada na quinta-feira (17), o comando do IPE informou que “vem adotando medidas de reestruturação compatíveis à necessidade de sustentabilidade financeira que deve nortear toda boa gestão”.

A autarquia ressaltou que “ainda nesta semana, houve reunião com os diversos representantes em que novamente se reforçou o interesse da instituição em manter o espaço para ouvir as principais dificuldades do setor, reiterando que o IPE Saúde está sensível às demandas”.

(Marcello Campos)

