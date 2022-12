Política Presidente da Câmara concede aposentadoria de deputado federal a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro foi deputado federal de 1991 a 2018 Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Bolsonaro foi deputado federal de 1991 a 2018. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), concedeu aposentadoria ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo tempo em que o político do PL atuou na Casa. O valor deve girar em torno de R$ 30 mil mensais.

Bolsonaro foi deputado federal de 1991 a 2018, ano em que se elegeu presidente. Pela lei, ele tem direito a receber a aposentadoria de parlamentar.

O despacho do presidente da Câmara foi assinado na quarta-feira (30) e publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (02). Segundo a publicação, o valor da aposentadoria a que Bolsonaro tem direito corresponde a 32,5% do subsídio parlamentar, acrescido de 57% da remuneração fixada para os membros do Congresso.

Lira fundamentou a concessão da aposentadoria com base em duas leis que tratam do Instituto de Previdência dos Congressistas. Bolsonaro deixará a Presidência da República no dia 1º de janeiro.

Por ser capitão reformado do Exército, ele também tem direito a uma quantia mensal de cerca de R$ 11,9 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política