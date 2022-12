Economia Vendas de veículos novos aumentam em novembro no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Os dados do setor foram divulgados pela Fenabrave Foto: Divulgação Os dados do setor foram divulgados pela Fenabrave. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A quantidade de emplacamentos de veículos novos no Brasil registrou alta de 8,2% em novembro em relação ao mês anterior, totalizando 342.819 unidades. Com isso, o resultado no acumulado de janeiro a novembro de 2022 já é 4,5% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgado nesta sexta-feira (02).

Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em novembro cresceram 17,98% na comparação anual, para 203.994 veículos. Na comparação com outubro, os emplacamentos aumentaram 12,78%.

Motocicletas

A venda de motocicletas em novembro somou 123.206 unidades, uma pequena alta de 2,44% em relação ao mês anterior. Entretanto, no acumulado do ano, o emplacamento de novas motos cresceu 17,7% em comparação ao mesmo período de 2021, somando 1.229.987 unidades vendidas até o mês passado.

“Todo o setor tem tido resultados consistentes, em linha com as condições de mercado e disponibilidade de produtos. Como destaque, o segmento de motocicletas, que já superou 1,2 milhão de emplacamentos no ano, tem tido o melhor desempenho entre todos os segmentos automotivos. As motos estão com demanda aquecida também para os próximos meses. No geral, o setor, como um todo, está caminhando para fechar com o resultado que prevíamos”, disse o presidente da Fenabrave, Andreta Jr.

