Dicas de O Sul Projeto Visitas Culturais encerra temporada com música, arte e história na Cúria Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O evento tem entrada gratuita no Centro Histórico da Capital Foto: Divulgação O evento tem entrada gratuita no Centro Histórico da Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na ça-feira (06), a partir das 18h30min, em Porto Alegre, será realizado o evento Cúria Metropolitana: História, Arte e Música, que encerrará a programação do projeto Visitas Culturais 2022.

Misturando artes visuais, patrimônio material e música, a atividade busca promover os bens culturais da Igreja, oferecendo uma mostra de presépios, uma exposição de arte sacra sobre a história do bispado no Rio Grande do Sul e, por fim, uma apresentação do Coral da PUCRS.

O evento acontecerá na Cúria Metropolitana de Porto Alegre, localizada na rua Espírito Santo, 95, no Centro Histórico, com entrada gratuita.

Programação:

18h30min – Abertura da Cúria Metropolitana para visitação do prédio, da mostra de presépios e da exposição de arte sacra

19h30min – Apresentação do Coral da PUCRS nas janelas do pavimento superior

20h – Encerramento

Serviço:

O quê? Visitas Culturais – Cúria Metropolitana: História, Arte e Música

Data: ( ça-feira)

Horário: 18h30min

Local: Cúria Metropolitana de Porto Alegre (Rua Espírito Santo, 95)

Entrada gratuita

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul