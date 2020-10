Política Rodrigo Maia diz que presidente do Banco Central negou vazamento de conversa e afirma confiar em Campos Neto

29 de outubro de 2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em nova postagem em rede social na manhã desta quinta-feira (29) que, por telefone, o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, disse não ter vazado a conversa do dia anterior entre os dois.

“Recebi há pouco ligação do presidente do BC afirmando que ele não divulgou à imprensa a nossa conversa. Diante da palavra do presidente, o vazamento certamente foi provocado por terceiros. Deixo aqui registrado a ligação e a confiança que tenho nele”, publicou Maia. A postagem foi feita cerca de meia hora após Maia, também na rede social, acusar o chefe do BC de divulgar para a imprensa uma conversa por telefone entre os dois:

“A atitude do presidente do Banco Central de ter vazado para a imprensa uma conversa particular que tivemos ontem não está à altura de um presidente de Banco de um país sério.”

Maia e Campos Neto conversaram nesta quarta-feira (28) sobre o cenário político e os impactos na economia. No telefonema, segundo apurou o colunista, o chefe do BC alertou o presidente da Câmara sobre os reflexos para a economia e para os mercados da dificuldade política em se avançar na pauta do ajuste fiscal.

Maia foi direto na resposta: “Ligou para a pessoa errada. Quem está obstruindo a pauta é a base do governo.”

