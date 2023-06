Geral Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira empregou o irmão e a mulher de um ex-assessor investigado pela Polícia Federal em estatal

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Cargos de direção de estatal com recursos milionários estão sob o domínio político de Arthur Lira. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

No último dia 2, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), exonerou o assessor da liderança do PP na Casa, Luciano Cavalcante, investigado pela PF (Polícia Federal) em um suposto esquema de compra de kits robótica com verbas do orçamento secreto. A proximidade de Cavalcante com Lira, no entanto, não se resume ao cargo que ele ocupava no Legislativo em Brasília. Parentes dele foram empregados na Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), uma estatal com recursos milionários, cujos cargos de direção estão sob o domínio político de Lira, que tem outros aliados no comando da instituição.

Só no ano passado, a CBTU em Maceió movimentou R$ 23 milhões em recursos federais. A superintendência do órgão na capital de Alagoas é chefiada por Carlos Jorge Ferreira Cavalcante, irmão de Luciano. Carlito, como o superintendente é chamado, recebe salário de R$ 19.487,36. Ele chegou ao cargo com as bênçãos de Arthur Lira e do pai do deputado, o atual prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira, o Biu.

Já a mulher de Luciano, Glaucia Maria de Vasconcelos Cavalcante, ganhou o cargo de gerente regional de Planejamento e Engenharia do órgão, e recebe um salário de R$ 13.313,10.

Nas redes sociais, Carlito trata Lira e Biu como ídolos. Ele fez campanha para os dois ao menos nas últimas três eleições. O superintendente aparece ao lado do presidente da Câmara em comícios e outros eventos partidários. O apadrinhado de Lira esteve com o parlamentar em Brasília para comemorar as duas vitórias do chefe para a presidência da Câmara, em 2021 e neste ano.

A família de Luciano Cavalcante atua como um exército de cabos eleitorais de Lira especialmente no município de Atalaia, cidade de 47 mil moradores, na região metropolitana de Maceió. Como o próprio superintendente escreveu nas redes, Lira é o deputado federal responsável por 90% dos recursos enviados para Atalaia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

