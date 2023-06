Geral Ministro da Justiça lança Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, lançou o programa em Belém do Pará. (Foto: Jamile Ferraris/MJSP)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, esteve em Belém (PA) na quarta-feira (7) para apresentar o Pronasci 2 – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, com a entrega de equipamentos e serviços para o fortalecimento de Segurança Pública e a implantação da Casa da Mulher Brasileira.

O evento, que contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e do ministro das Cidades, Jader Filho, oficializou a entrega de 14 viaturas, 117 pistolas e 9 drones para beneficiar as ações da Força Nacional de Segurança Pública e das polícias que atuam na região, equipamentos que somados chegam a R$ 20,1 milhões. Além disso, foi assinado o Termo de Adesão para construção da Casa da Mulher Brasileira, que será a maior do país. Os recursos utilizados para a compra dos equipamentos são do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou o compromisso do Governo Lula em atender as necessidades do estado para garantir a implementação de políticas voltadas à segurança pública na região.

Além dos ministros e do governador do Pará, participaram da cerimônia o prefeito da cidade de Belém, Edmilson Rodrigues, a diretora de Proteção de Direitos do Ministério das Mulheres, Aline Yamamoto, o secretário Nacional de Política Penais (Senappen), Rafael Velasco, o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e a coordenadora do Pronasci, Tamires Sampaio.

Casa da Mulher Brasileira

O ministro Flávio Dino enfatizou a importância da entrega da Casa da Mulher Brasileira em Belém para materializar a parceria e o compromisso com o estado, bem como assegurar a defesa dos direitos das mulheres no combate a todas as formas de violência contra o gênero, principalmente mitigar os índices de feminicídio da região.

Segundo Dino, a Casa da Mulher Brasileira na cidade será a maior do país. “Nós temos em Ananindeua, uma casa em andamento e agora vamos ter uma casa com maior padrão existente nacionalmente aqui na capital de todos os paraenses”, reforçou Dino.

Além disso, anunciou a entrega de viaturas em atendimento aos casos de violência contra a mulher. “Nós estamos nesse momento fazendo a entrega de viaturas policiais especialmente para o combate à violência contra a mulher, que é um desafio nacional. O primeiro eixo do Pronasci é exatamente o combate ao feminicídio e reforço a essas políticas que o governo do estado tem feito”, ressaltou.

O programa tem como essência a transversalidade das políticas para a construção de segurança por meio da garantia de direitos e do acesso à cidadania. Dino anunciou que ainda retornará ao estado com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, para inaugurar outras Casas da Mulher na região.

Operação contra o garimpo ilegal

Na ocasião, Dino destacou a operação do MJSP realizada na quarta-feira (7) para o enfrentamento a crimes ambientais com a interceptação do garimpo ilegal no estado. Segundo o titular do MJSP, a ação representou a integração entre as forças federais, estaduais e das guardas municipais do Pará.

“Hoje mesmo fizemos uma grande operação na região sudeste do Pará em combate ao garimpo ilegal com a apreensão de equipamentos no valor aproximado de R$ 20 milhões”, destacou o ministro.

O governador Helder Barbalho agradeceu o empenho do governo federal em atender as demandas locais: “Isso é uma demonstração clara da orientação do presidente de priorizar o estado do Pará. Merece de nossa parte a gratidão e o reconhecimento”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ministro-da-justica-lanca-programa-nacional-de-seguranca-publica-com-cidadania/

Ministro da Justiça lança Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

2023-06-08