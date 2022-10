Política Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira parabeniza Lula pela vitória

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Lira defendeu pacificação do País e respeito ao resultado das urnas. (Foto: Reprodução/Redes Soiais)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), parabenizou neste domingo (30) o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pela vitória no segundo turno das eleições e disse que “é preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes”.

O resultado do segundo turno das eleições foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 19h57 deste domingo (30), quando 98,81% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, Lula tinha 50,83% dos votos válidos e não poderia mais ser alcançado por Bolsonaro, que contabilizava os outros 49,17% de votos válidos. Para vencer em segundo turno, o candidato à Presidência precisa superar os 50% de votos válidos – mesmo que seja por apenas um voto.

“Ao presidente eleito, a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o compromisso com o Brasil, sempre com muito debate, diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas”, afirmou Lira.

A declaração foi concedida em um pronunciamento que o presidente da Câmara fez na noite deste domingo (30) na residência oficial da Casa, em Brasília.

Lira estava ao lado do líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), do líder do seu partido, André Fufuca (PP-MA), e dos deputados Celso Sabino (União-PA), Felipe Carreras (PSB-PE), Danilo Forte (União-CE) e Hugo Leal (PSD-RJ).

O pronunciamento não foi aberto a perguntas da imprensa. O presidente da Câmara, contudo, prometeu conceder uma entrevista nesta segunda-feira (31).

Em sua fala, Lira defendeu a pacificação do País e disse que é hora de “estender a mão aos adversários”.

“É hora de desarmar os espíritos, estender a mão aos adversários, debater, construir pontes, propostas e práticas que tragam mais desenvolvimento, empregos, saúde, educação e marcos regulatórios eficientes. Tudo que for feito daqui para frente tem que ter um único princípio: pacificar o País e dar melhor qualidade de vida ao povo brasileiro”, afirmou.

