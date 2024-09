Política Presidente da Câmara dos Deputados critica o ministro Alexandre de Moraes por bloquear contas da Starlink para pagar multas do X

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Presidente da Câmara dos Deputados (foto) afirmou que "briga" sobre o X não deveria ter "extrapolado" para Starlink. Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou neste sábado (31) a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes de bloquear recursos financeiros da empresa Starlink Holding, que pertence ao bilionário Elon Musk.

A decisão de Moraes foi tomada para garantir o pagamento de multas aplicadas à rede social X, que também pertence a Musk, já que a empresa não indicou nova representação legal no Brasil, após o fechamento do escritório da empresa no país em 17 de agosto.

Lira participou de um seminário promovido pela XP investimentos em São Paulo. Questionado sobre os impactos da decisão em termos de segurança jurídica e de investimentos estrangeiros, Lira afirmou que as demandas que alcançam a plataforma não poderiam ter “extrapolado” para outra empresa ligada ao bilionário.

“A gente geralmente tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e contesta. Mas o que mais me preocupou ontem [sexta] é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica ‘A’ de pessoa jurídica ‘B’”, disse Lira.

“Se no escândalo das Americanas fossemos bloquear a conta da Ambev não seria correto. A briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da Starlink”, afirmou o presidente da Câmara.

Fechamento do escritório

O X fechou seu escritório no Brasil em 17 de agosto por entender que havia uma “ameaça”, feita por Moraes, de prender a então representante legal da empresa no Brasil.

Desde o primeiro semestre, a empresa vem desobedecendo determinações da Justiça de tirar do ar perfis no X que publicam conteúdo golpista e ataques às instituições. Nesta sexta-feira (30), Moraes mandou suspender o X no Brasil após rede não designar um representante legal no país.

No início da madrugada deste sábado, a rede social X começou a ser suspensa. Clientes de operadoras, como Vivo, Claro e Oi, relataram a queda.

Sucessão

Durante o evento, Lira também foi questionado sobre sua sucessão no comando da Câmara e o compromisso do futuro presidente com o equilíbrio fiscal e a agenda econômica.

O presidente da Casa disse que os três candidatos colocados – Elmar Nascimento (União-BA), Antonio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP) – são do seu grupo político e discutem com ele a pauta há quatro anos.

“Tudo o que é discutido e votado na Câmara passa por eles e por mim há quatro anos. É lógico que ninguém vai dar cavalo de pau”, afirmou.

2024-08-31