Boas práticas no agronegócio gaúcho são reconhecidas no Troféu Destaques do Agro

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

Após as enchentes históricas de maio, a premiação chegou como forma de recomeço para os agraciados. Foto: Thales Silva/Especial O Sul Após as enchentes históricas de maio, a premiação chegou como forma de recomeço para os agraciados. (Foto: Thales Silva/Especial O Sul) Foto: Thales Silva/Especial O Sul

A última quinta-feira (29) foi de celebração na Casa da Rede Pampa na 47ª Expointer. O prêmio, promovido pelo Banrisul e Rede Pampa, com apoio da Cotrijal, reconheceu produtores e entidades do agronegócio gaúcho pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Essa é a terceira edição do Troféu Destaques do Agro, que neste ano tem um simbolismo ainda maior.

Após as enchentes históricas de maio, a premiação chegou como forma de recomeço para os agraciados. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, esteve submerso por 30 dias. Recuperado, com a força de trabalho e resiliência do povo gaúcho, o espaço é o simbolismo, da garra e da recuperação de um Estado pujante.

“Estamos aqui para reconhecer aqueles que fazem o agronegócio do Rio Grande do Sul. Desde o pequeno produtor, ao médio produtor, ao grande produtor, ao setor de máquinas”, destacou o presidente do Banrisul, Fernando Lemos.

Os agraciados deste ano foram: Sérgio Henrique Mosele, de Erechim, na categoria “Melhores Práticas Ambientais”; José Adriano Chiochetta, de Nova Araçá, na categoria “Técnico Especialista em Agro”; Cooperativa dos Produtores Rurais de Venâncio Aires, na categoria “Agroindústria Familiar”; Sedenir Bampi, de Farroupilha, na categoria “Produtor Agro”; e Gabriel Bauer Munari, de Torres, categoria “Reconstrução no Campo”.

Das mãos do governador Eduardo Leite, do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, e do fundador da Rede Pampa, Otavio Gadret, foi entregue uma premiação extra na cerimônia deste ano. Uma placa em reconhecimento pelo investimento de R$ 24 bilhões no Estado, o maior da história do Rio Grande do Sul, aos diretores da CMPC, Antonio Lacerda e Augusto Robert.

“Nós vamos criar um eixo de produção de celulose no Rio Grande do Sul entre Guaíba e Barra do Ribeiro. É um momento muito importante de reconstrução do Estado. E a CMPC traz uma contribuição fundamental neste período. É um momento único pra nós. É um projeto do povo gaúcho”, disse Lacerda.

A CMPC está novamente presente na Expointer. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia conta com uma casa própria na feira, com 200 m² e que fica na Quadra M, próximo ao estacionamento do Portão 13, em frente ao Simers. O espaço recebe eventos institucionais e encontros de negócios, incluindo apresentação de oportunidades de parcerias no campo.

