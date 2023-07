Política Presidente da Câmara dos Deputados defende que o Senado mude pontos da reforma tributária e diz que reforma administrativa é o próximo movimento

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Lira defendeu mobilização pela aprovação da reforma administrativa. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), defendeu nessa segunda-feira (24) que o Senado altere pontos da reforma tributária e pediu mobilização pela reforma administrativa. Lira participou de um evento do Lide, uma organização privada que reúne empresários e que discutiu a reforma tributária. O texto já passou pela Câmara e agora está em tramitação no Senado. O senador Eduardo Braga (MDB-AM) é o relator.

Sem citar diretamente eventuais mudanças, Lira disse que as alterações são necessárias para dar “tranquilidade”. Ao longo do seu discurso, o presidente da Câmara defendeu que haja um menor número de setores contemplados com as alíquotas reduzidas previstas pela reforma, de modo a preservar a alíquota global.

“Eu penso que o Senado, o presidente Pacheco fez uma excelente escolha, não vou deixar de ressaltar a capacidade técnica do relator, Eduardo Braga, e o Eduardo estando contemplado como está a zona franca [de Manaus] ele vai se preocupar com outros assuntos vai ficar com a cabeça ainda mais tranquila para tratar de assuntos que eu penso que tem que ser modificados”, afirmou Lira.

O presidente da Casa disse que respeita as decisões tomadas pela Câmara, mas destacou que “alguma coisa vai ter que ser reduzida na reforma para a gente ter tranquilidade”.

Lira voltou a pedir apoio para a aprovação da reforma administrativa. O texto já passou por uma comissão especial da Câmara e pode ser levado ao plenário.

“Vamos tratar da reforma administrativa. Ela está pronta para o plenário, precisa de mobilização de todos. Ela não fere, não rouba e não machuca direito adquirido. E vai dar teto para nossas despesas e previsibilidade para o serviço público. É o próximo movimento”, afirmou.

A reforma administrativa foi enviada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Congresso em setembro de 2020. A proposta tem como objetivo alterar as regras para os futuros servidores dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, estados e municípios.

“Um leão por vez”

O presidente da Câmara afirmou que ainda não conversou com o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad sobre os projetos que pretendem taxar fundos e renda, mas defendeu que a questão seja discutida somente após a aprovação da reforma tributária no Senado.

“Acho que o governo iniciar uma discussão sobre a renda, taxação dos offshores, fundos, no meio da reforma tributária isso pode atrapalhar o ambiente. Vamos tratar de matar um leão por vez”, disse.

“Se a minha opinião for perguntada, vou dizer ‘vamos esperar terminar a reforma tributária para que a gente avance nesses outros aspectos de taxação de renda e dos fundos para um momento de mais discussão, mais apurada e única, centralizada nesse assunto” defendeu o deputado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-defende-que-o-senado-mude-pontos-da-reforma-tributaria-e-diz-que-reforma-administrativa-e-o-proximo-movimento/

Presidente da Câmara dos Deputados defende que o Senado mude pontos da reforma tributária e diz que reforma administrativa é o próximo movimento

2023-07-24