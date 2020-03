Política Presidente da Câmara dos Deputados diz que o governo deveria ter enviado todas as propostas de reforma no início de 2019

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na segunda-feira (09) que o governo deveria ter enviado ao Congresso Nacional no início do ano passado todas as propostas de reforma. Maia disse ainda que o Poder Legislativo não pode votar “o que não existe” e que “o problema não está no Congresso”. Ele participou de uma entrevista na GloboNews.

No ano passado, o governo enviou, e o Congresso aprovou a reforma da Previdência Social. Em novembro, o Palácio do Planalto enviou a chamada “PEC emergencial”, uma proposta de emenda à Constituição que cria mecanismos emergenciais de controle de despesas públicas. Há, ainda, a expectativa que o governo envie as reformas administrativa e tributária.

“O governo deveria ter encaminhado todas essas reformas no início do ano passado. A emergencial só chegou em novembro, a tributária, aliás, eu não posso votar o que não existe. A administrativa e a tributária não chegaram no Congresso Nacional ainda, na Câmara dos Deputados. A emergencial chegou no Senado em novembro”, afirmou o presidente da Câmara.

Indagado sobre declarações segundo as quais o Congresso poderia ter atrasado algumas votações importantes, Maia declarou: “Não são só as reformas que vão resolver o problema. O governo tem valorizado decisões internas, de redução de burocracia, de mais liberdade econômicas, que eles tinham certeza que isso ia reativar a economia. A redução da taxa de juros do Banco Central, eles tinham certeza que isso também ia reativar a economia. Não é só projetos aprovados pelo Congresso que vão gerar impacto no curto prazo.”

“O problema não está no Congresso. O Congresso já mostrou que, na pauta de reestruturação do Estado, nós estamos prontos para colaborar”, acrescentou Maia, em outro trecho”, concluiu.

