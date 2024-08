Futebol Presidente da CBF descarta trocar comando da comissão de arbitragem, mas reconhece falta de critério em decisões

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ednaldo Rodrigues reconheceu haver pertinência em algumas queixas dos Clubes. (Foto: Divulgação/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio a mais uma crise do apito no futebol brasileiro, a tarde dessa sexta-feira (23) foi de reuniões na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A comissão nacional de arbitragem convocou os representantes dos clubes para tratar da insatisfação geral com os juízes e com o VAR.

O presidente da CBF Ednaldo Rodrigues reconheceu haver pertinência em algumas queixas e, segundo o dirigente, falta uma unidade de critério nas tomadas de decisões.

“A comissão de arbitragem tem trabalhado de uma forma muito criteriosa, no sentido de melhorar cada vez mais. Mas, apesar de tudo isso, tem tido equívocos na arbitragem que não eram para acontecer. Tem situações que os árbitros aplicam, hoje, um critério. Dois, três jogos depois aquele mesmo árbitro modifica. E isso quando as regras são as mesmas. Então essas questões têm que ser realmente discutidas. A gente sabe que tem clubes que reclamam às vezes para dar uma justificativa aos seus torcedores, mas há clubes que têm pertinência nas reclamações, porque realmente é para não ter os erros”, afirmou Ednaldo após a convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa 2026

O presidente da CBF, no entanto, descartou uma troca na presidência da comissão de arbitragem, hoje ocupada por Wilson Seneme. Segundo ele, fazer mudanças na gestão só atrasa a evolução do trabalho.

“Se fosse assim, a gente já tinha trocado dez vezes os presidentes, né? Porque está tendo erro sempre, né? Isso é notório e eu não estou aqui para ficar fazendo meias-palavras. A gente acompanha o futebol e sabe. E o Seneme sabe também da posição que a gente tem, vendo que a gente pontua às vezes algumas questões. E ele também não está satisfeito. Ele faz todo o trabalho, mas ele sabe que poderia ser melhor por parte dos árbitros. Então é essa liga que a gente quer entender nessas reuniões. Hoje tem uma reunião da comissão de árbitros com os árbitros diretamente. Depois tem uma reunião da comissão de árbitros com os presidentes de clubes da Série A e B e com representação também das Séries C e D, para que todos possam estarem participando. Então, se fosse só trocar a pessoa que comanda, eu acho que isso iria atrasar cada vez mais o que a gente pretende de melhoria”, afirmou.

Ednaldo cobra uma padronização de critérios nas tomadas de decisão.

“Eu acho que a padronização tem que ser realmente discutida e aplicada. Porque, senão, vai continuar novamente (o árbitro) fazendo aqui e aí no outro jogo diferencia, entendeu? Então eu acho que tem que realmente discutir essa questão dos critérios e padronizar. Se não mudou a regra, se são as mesmas, o árbitro está mudando o entendimento. Eu acho que cada jogo é uma situação, mas o futebol é muito claro, e as regras não andam mudando da noite ao dia”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/presidente-da-cbf-descarta-trocar-comando-da-comissao-de-arbitragem-mas-reconhece-falta-de-criterio-em-decisoes/

Presidente da CBF descarta trocar comando da comissão de arbitragem, mas reconhece falta de critério em decisões

2024-08-23