Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Em Dubai, Gilberto Porcello Petry mantém encontro com empresários e esteve com o ministro da Infraestrutura, Tarcisio de Freitas. (Foto: Divulgação/ FIERGS)

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Gilberto Porcello Petry, está nos Emirados Árabes Unidos visitando a Expo Dubai.

Petry integra a missão prospectiva da CNI liderada pelo presidente Robson Braga de Andrade e que conta com uma delegação formada por 327 representantes de 230 indústrias, entre eles dezenas de gaúchos, e instituições. “O Brasil pode ampliar negócios com os Emirados Árabes Unidos e a indústria gaúcha se insere nesse contexto por ser inovadora, diversificada e internacionalizada”, afirma o presidente da FIERGS.

Entre janeiro e outubro de 2021, o Rio Grande do Sul exportou US$ 228,6 milhões, principalmente Alimentos, para os Emirados Árabes. Nesse setor, destaca-se a participação das vendas de carne de frango do RS para o país: do total exportado desse produto pelo Estado em 2021, 13,5% foram para o mercado dos Emirados Árabes Unidos. Nas importações, o Rio Grande do Sul comprou US$ 18,1 milhões, principalmente coque e derivados de petróleo. O valor exportado até o momento no ano pelo RS ao país árabe já ultrapassa o total dos 12 meses de 2019, antes da pandemia, que foi de US$ 204,6 milhões.

